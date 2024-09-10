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Виробник заявляє, що його запатентована технологія BeamSpot знижує витрати на комунальні послуги, підвищує стійкість і допомагає збалансувати електромережу. Вежа поєднує сонячну, вітрову та міську комунальну електроенергію з акумуляторною батареєю, що збільшує потужність традиційних вуличних ліхтарів, які тепер можуть забезпечити не лише освітлення вночі, а й заряджання машин. Якщо електроенергія відключається, акумуляторна батарея підтримає освітлення.

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Установка таких ліхтарів нічим не відрізняється від встановлення звичайних, не вимагаючи нових або модернізованих електромереж, риття траншей, будівництва, оренди або складних дозволів.

BeamSpot призначений для громадського використання в місцях, де зарядки для електромобілів потрібні найбільше, але традиційні методи встановлення є складними, включаючи вуличні парковки, громади з багатоквартирними будинками та громадські місця, такі як торгові центри, аеропорти, центри проведення заходів, стадіони та парки атракціонів.



Ліхтарі BeamSpot / Фото Beam Global

У 2023 році Beam Global оголосила про створення Beam Europe шляхом придбання Amiga DOO, європейського виробника вуличних ліхтарів. Це дозволить Beam Global вивести BeamSpot на ринок не лише США, а й Європи.

У густонаселених районах зростає потреба в інфраструктурі зарядних станцій для електромобілів, але міста часто стикаються з проблемами, пов'язаними з обмеженим простором і застарілими електричними системами. BeamSpot дозволяє містам додавати зарядні пристрої для електромобілів, не займаючи зайвого місця на тротуарах чи парковках, використовуючи існуючі фундаменти та ланцюги вуличних ліхтарів.



Beam Global хоче вивести свої ліхтарі на ринки Європи / Фото Beam Global

Дезмонд Вітлі, генеральний директор Beam Global, каже: "Ми віримо, що наша лінійка продуктів BeamSpot вирішить реальні проблеми як в Америці, так і в Європі: розширить доступ до зарядки там, де люди потребують її найбільше — на узбіччях вулиць і на парковках. А оскільки BeamSpot генерує та зберігає відновлювану енергію, це додасть надійної потужності й зменшить загрозу відключень електроенергії, без необхідності будувати електростанції та інфраструктуру передачі та розподілу".

Beam Global не вказує терміни комерційного розгортання BeamSpot.

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