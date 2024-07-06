Чистая красота: этот роскошный Maserati выйдет в эксклюзивном винном цвете

Итальянский производитель роскошных автомобилей Maserati создал специальную версию своего нового полностью электрического кабриолета GranCabrio Folgore, который отдает дань традиции виноделия, которой известна страна. Уникальный в своем роде экземпляр был разработан в честь вина Tignanello в сотрудничестве с Marchesi Antinori, который его производит.

Эксклюзивный Maserati

Maserati GranCabrio Folgore – третья полностью электрическая модель бренда Trident, который быстро переходит на полную электрификацию всей своей линейки. Этот кабриолет построен на собственной аккумуляторной платформе Maserati и оснащен тремя электродвигателями, предлагая серьезную мощность.

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Marchesi Antinori – семейное винодельческое хозяйство, насчитывает более 600 лет и является гордым символом итальянской культуры. Чтобы почтить это наследие и отпраздновать 50-летие изысканного красного вина Tignanello, команда дизайнеров Maserati создала специальную версию GranCabrio Folgore, которая будет продана на благотворительном аукционе в этом месяце.

Экстерьер GranCabrio Folgore Tignanello воплощается в индивидуальном цвете кузова. Краска Terra di Tignanello – это каштановый цвет, вдохновленный почвой виноградника и атмосферой винодельни, согретый медно-бордовым оттенком, напоминающий центрально-красные оттенки, характерные для Тиньянелло. Он имеет насыщенный металлический блеск. Диски имеют матовое и глянцево-черное покрытие, а эмблемы - медные, с логотипом Maserati на глянцевом фоне из меди. Ткань мягкого верха также черного цвета.



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati

Соответствующие цветовые мотивы продолжают прослеживаться и в салоне машины: сиденья здесь обшиты кожей, украшенной серебристым и бордовым ребристым плетением, изготовленным из инновационной эластичной ткани под названием Vegea. Стоит отметить, что эти кресла подражают дизайн бочек, в которых выдерживается Тиньянелло – они тоже имеют красный цвет посередине, коричневый по краям и держатся кучи благодаря серебристым обручам.



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati



Maserati GranCabrio Folgore Tignanello / Фото Maserati