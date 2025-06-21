Ученые нашли потрясающую экосистему там, где никогда не появлялся человек
- Ученые обнаружили новые экосистемы у гидротермальных источников Южных Сандвичевых островов, которые ранее не были известны науке.
- Экспедиция на борту судна Falkor зафиксировала гигантских кальмаров, коралловые сады, гидротермальные трубы и уникальные морские организмы, которые никогда ранее не наблюдались.
Отдаленные глубины Южных Сандвичевых островов стали местом неожиданных открытий для мира морской биологии. Новые экосистемы возле гидротермальных источников, ранее неизвестные науке, раскрывают удивительное многообразие жизни в нетронутых уголках океана, которые человек еще не успел испортить.
Загадочный подводный мир
Во время 35-дневной экспедиции на борту исследовательского судна Falkor команда ученых изучала одно из самых отдаленных мест на Земле – Южные Сандвичевые острова в Южной Атлантике. Архипелаг, лежащий рядом с глубокой океанской впадиной Южной околоантарктической области, привлек внимание из-за уникальных гидротермальных источников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Schmidt Ocean Institute.
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Несмотря на сложные условия, среди которых были подводные землетрясения, ураганные ветры, огромные волны и айсберги, команда зафиксировала ряд сенсационных открытий. Среди них – гигантские кальмары, а также коралловые сады из красного коралла на подводной горе Хампбек, расположенной близко к самым мелким гидротермальным источникам на глубине примерно 700 метров.
Сад красных кораллов, процветающий на подводной горе Хампбек / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
Поражают и гидротермальные трубы высотой до четырех метров, покрытые разнообразными морскими обитателями: от двустворчатых моллюсков до мелких креветок, кружащих вокруг.
Гидротермальные источники являются очагами жизни в глубоком море / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
Среди уникальных находок – экзотические голожабровые, снятые на глубине 268 метров, и необычный морской огурец, который потребляет глубоководный организм, шутливо названный "пуффбол" (смотрите главное изображение). Камера также зафиксировала первый портрет рыбы-дракона Akarotaxis aff. gouldae, которая оставалась неуловимой в течение двух лет.
Голожаберный моллюск / Фото Jialing Cai/The Nippon Foundation – Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute
Странная и уникальная рыба с отростками у головы / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
Akarotaxis aff. gouldae / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
Особое внимание привлекли яйца рыбы-улитки, найденные на черном коралле - явление, которое ранее морские биологи не наблюдали.
Яйца рыбы-улитки на коралле / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute
Эти открытия стали одним из масштабных вкладов проекта Ocean Census, целью которого является ускорение изучения океанской жизни, чтобы сохранить ее от исчезновения из-за климатических изменений и глубоководной добычи.
Сейчас это единственная исследованная глубина у Южных Сандвичевых островов с помощью дистанционно управляемого аппарата. Ожидается, что будущие экспедиции откроют еще больше интересного.