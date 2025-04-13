В "Дії" появится возможность сдавать экзамен по вождению онлайн, – Федоров
- В приложении "Дія" введут возможность сдавать экзамен по вождению онлайн с использованием искусственного интеллекта для минимизации коммуникаций с сервисными центрами МВД.
- Пилотная версия проекта будет доступна для всех желающих, что поможет уменьшить риски коррупционных проявлений.
В приложении "Дія" появится возможность сдать экзамен по вождению онлайн. Онлайн-экзамен будет проводиться на основе искусственного интеллекта, который сможет просчитать многие важные моменты.
Цель нововведения – минимизировать коммуникации человека с сервисными центрами МВД. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьера и главу Минцифры Михаила Федорова в эфире телемарафона.
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По словам Федорова, вскоре стартует пилотная версия проекта, к которой смогут присоединиться все желающие. Экзамен будет проходить в цифровом формате с привлечением искусственного интеллекта, который сможет просчитать много важных моментов.
Целью инициативы является максимальное сокращение контактов граждан с сервисными центрами МВД, что, в частности, поможет уменьшить риски коррупционных проявлений. Процесс должен перейти в онлайн.
Услугу купли-продажи авто мы уже запустили, теперь работаем над другими,
– добавил он.
Напомним, в Киеве состоялось EdTech-событие, на котором объявлено о запуске государственного образовательного приложения Мрия, что упрощает учебный процесс и предоставляет доступ к качественному контенту.