Дожди из рубинов и сапфиров: James Webb обнаружил экстремальные погодные условия на далекой экзопланете

Очень трудно представить мир, где прогноз погоды обещает ветры со скоростью 18 000 километров в час, а ночные ливни состоят из жидкого металла и расплавленных рубинов. Но именно такую хаотичную реальность воссоздали астрономы для WASP-121b – "сверхгорячего Юпитера", который считается одной из самых экстремальных планет.

Как выглядит настоящий космический ад

Этот газовый гигант вращается вокруг своей материнской звезды на столь опасно близком расстоянии, что один "год" там длится всего 30,5 часа. Из-за такой близости звезда своим мощным притяжением буквально деформирует планету: вместо привычной сферы она имеет форму яйца. Температуры на дневной стороне поднимаются настолько высоко, что металлы просто испаряются, а затем конденсируются в дождь на другой, более холодной стороне. Новые данные, которые ученые получили с помощью космического телескопа James Webb, добавили новые детали к этому удивительному метеорологическому портрету, пишет издание Space.com.

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Астрономы отслеживали едва заметные изменения звездного света, проходящего через атмосферу WASP-121b в моменты, когда планета пересекала диск своей звезды. Это позволило исследователям обнаружить существенные различия между атмосферными условиями на рассвете и во время сумерек.

Наблюдения указывают на то, что вечерний терминатор планеты — граница, переходящая от дневного света к темноте, — значительно горячее своего утреннего аналога. Ученые объясняют это явление действием мощных ветров, которые переносят колоссальное количество тепла с раскаленной дневной стороны планеты к значительно более холодной ночной части.

Несмотря на то, что WASP-121b находится в приливном захвате — то есть всегда обращена к своей звезде одной стороной — во время транзита она немного поворачивается с точки зрения телескопа. Это позволило команде исследователей изучать атмосферные сигналы меридиан за меридианом. Анализируя изменения этих сигналов, они обнаружили, что вечерняя сторона поглощает чуть больше звездного света, чем утренняя. Также исследователи зафиксировали изменения в показателях водяного пара и угарного газа, что прямо свидетельствует о температурных перепадах в разных слоях атмосферы.

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Химический состав и турбулентная атмосфера

Температура на "вечерней" стороне планеты настолько высока, что молекулы воды в верхних слоях атмосферы просто распадаются. Зато "утренняя" сторона, которая более прохладная, может быть частично скрыта облаками, состоящими из силикатных минералов. Впрочем, авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, отмечают, что для точного подтверждения наличия таких облаков понадобятся более сложные компьютерные модели.

Эти новые открытия дополняют картину чрезвычайно бурной погоды на WASP-121b. Ранее данные с Очень большого телескопа (VLT) в Чили показали наличие сложных многослойных ветровых потоков и реактивных струй, охватывающих половину планеты. Кроме того, наблюдения с помощью телескопа Hubble выявили, что магний и железо фактически вылетают из атмосферы планеты в открытый космос под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения звезды.

Метод, который использовала команда, может стать революционным для изучения других сверхгорячих миров. Астрономы планируют применить эту технику для сравнения атмосферных условий широкого спектра далеких экзопланет, чтобы лучше понять физику и химию объектов за пределами нашей Солнечной системы.