Как крошечный мир смог выжить рядом с гигантским соседом?

Исследователи из Массачусетского технологического института использовали мощности космического телескопа James Webb, чтобы изучить атмосферу планеты класса "мини-Нептун" и найти ответы на вопросы о происхождении этой загадочной системы. Новые данные стали первым случаем, когда астрономам удалось измерить параметры атмосферы объекта, расположившегося на орбите внутри орбиты горячего аналога Юпитера, пишет SciTechDaily.

Система TOI-1130, расположенная на расстоянии 190 световых лет, привлекла внимание ученых еще в 2020 году благодаря данным спутника TESS. Она содержит горячий "Юпитер" (гигантскую планету, которая обычно существует в одиночестве), а также значительно меньший "мини-Нептун", вращающийся еще ближе к материнской звезде. Такая конфигурация считалась почти невозможной из-за гравитационной силы гигантов.

Это была единственная в своем роде система,

– прокомментировала Челси С. Хуанг, которая ранее работала в MIT, а ныне преподает в Университете Южного Квинсленда.

По ее словам, горячие "Юпитеры" обычно являются "одинокими" из-за своей огромной массы и мощной гравитации, которая просто выбрасывает любые объекты, оказывающиеся внутри их орбиты. Однако в случае с TOI-1130 внутренний компаньон каким-то образом смог не просто уцелеть, но и сохранить свою структуру.

Наблюдения с помощью телескопа James Webb обнаружили, что "мини-Нептун" имеет плотную атмосферу, насыщенную тяжелыми молекулами: водяным паром, углекислым газом, диоксидом серы и следами метана. Ученые в своей работе, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters, утверждают, что такая атмосфера не могла бы образоваться, если бы планета с самого начала находилась на своей нынешней позиции близко к звезде. В таких условиях атмосферы обычно состоят из легких газов – водорода и гелия.

Зато полученные данные свидетельствуют о том, что обе планеты сформировались гораздо дальше от центра системы, в холодных внешних регионах. Именно там они могли накопить густые атмосферы, богатые льдом и летучие соединения, прежде чем начали постепенную миграцию внутрь системы.

Это первый случай, когда мы наблюдали атмосферу планеты, находящейся внутри орбиты горячего Юпитера,

– объясняет Саугата Барат, постдок в Институте астрофизики и космических исследований имени Кавли при MIT и ведущий автор исследования.

Он добавляет: "Это измерение говорит нам, что этот мини-Нептун действительно сформировался за линией замерзания, что дает подтверждение существования такого канала формирования".

Линия замерзания или снежная линия – это граница, за которой вода замерзает и превращается в лед, позволяя растущим планетам,, втягивать эти ледяные обломки в свои атмосферы. Когда планета впоследствии приближается к звезде, этот лед испаряется.

Проблемы наблюдения

Процесс наблюдения за TOI-1130b был чрезвычайно сложным из-за явления, которое астрономы называют "резонансом среднего движения". Гравитационное взаимодействие между планетами немного изменяет их орбиты, из-за чего время их прохождения перед звездой постоянно колеблется.

Команда под руководством Джудит Корт из Лундского университета пришлось создать детальную модель, чтобы точно предсказать момент прохождения планеты для наблюдений JWST. "Это было сложное предсказание, и мы должны были попасть точно в цель", – говорит Саугата Барат.

Это исследование, в котором приняли участие ученые из MIT, Гарвардского и Смитсоновского центров астрофизики, Университета Южного Квинсленда, Техасского университета в Остине и Лундского университета, доказывает, что даже самые необычные архитектуры планетных систем могут существовать в природе, хотя они и остаются чрезвычайно редкими.

За последний год астрономы открыли десятки новых экзопланет, а также тысячи кандидатов на подтверждение. По состоянию на 2026 год наука официально подтвердила существование более 6000 планет за пределами Солнечной системы, а еще примерно 8000 объектов ожидают проверки, сообщило NASA.

Одним из самых обсуждаемых открытий стала планета LHS 3844 b, также известная как Kua'kua. Ученые впервые смогли фактически "увидеть" поверхность каменистой экзопланеты с помощью космического телескопа James Webb. Планета расположена примерно в 49 световых лет от Земли и примерно на 30% больше нашей планеты. Исследование показало, что это чрезвычайно горячий, безатмосферный мир с поверхностью, похожей на базальтовые вулканические породы. Температура на освещенной стороне достигает примерно 725 градусов Цельсия, пишет Reuters.

Еще одним заметным направлением стали открытия с помощью искусственного интеллекта. В 2026 году астрономы применили систему RAVEN и другие алгоритмы машинного обучения к данным телескопа TESS. В результате удалось обнаружить более 100 новых подтвержденных экзопланет и более 10 тысяч потенциальных кандидатов. Это один из крупнейших прорывов в поиске планет за всю историю астрономии, отмечает Space.

Среди интересных открытий также упоминают TWA 7 b – молодой газовый гигант, который формировался прямо в протопланетном диске вокруг своей звезды. Это помогает ученым буквально наблюдать процесс рождения планет, пишет NASA Science.

Отдельное внимание астрономы уделяют так называемым "потенциально пригодным для жизни" мирам. В 2026 году исследователи проанализировали тысячи известных экзопланет и определили лишь 45 каменистых планет, которые находятся в зоне, где может существовать жидкая вода. Среди самых перспективных кандидатов называют TRAPPIST-1 e, TOI-715 b и LHS 1140 b. Некоторые из них расположены всего в 40 – 50 световых лет от Земли.

Еще одна необычная находка – планета BD+05 4868 Ab, которая буквально разрушается из-за слишком близкого расположения к своей звезде. Ученые зафиксировали огромный пылевой хвост, похожий на кометный.

Также астрономы активно ищут признаки жизни в атмосферах экзопланет. В конце 2025 года в атмосфере TOI-732 c обнаружили возможные следы молекул, которые на Земле часто связаны с биологическими процессами, в частности диметилсульфида. Это не доказательство существования жизни, но важный сигнал для будущих исследований.

Для чего человечество ищет экзопланеты?

Человечество ищет экзопланеты не только из-за научного любопытства. Главная цель – понять, насколько уникальна Земля и существует ли жизнь где-то во Вселенной, пишет 24 Канал. Исследование экзопланет позволяет изучать механизмы формирования планетных систем, эволюцию атмосфер и возможность возникновения жизни в различных условиях. Для науки это фактически попытка ответить на фундаментальный вопрос: одиноко ли человечество в космосе.

Кроме того, поиск пригодных для жизни миров имеет и практическое измерение. Люди все серьезнее задумываются о долгосрочном будущем цивилизации. Земля не будет пригодной для жизни вечно. Через примерно 5 миллиардов лет Солнце начнет превращаться в красного гиганта, но уже гораздо раньше человечество может столкнуться с глобальными катастрофами – климатическими изменениями, войнами, астероидами или другими рисками. Именно поэтому концепция "резервной планеты" все чаще звучит не только в фантастике, но и в научных дискуссиях.

Насколько реальна перспектива переселиться на другую планету в другой звездной системе?

Однако перспектива переселения в другую звездную систему пока выглядит чрезвычайно сложной. Главная проблема – расстояния. Даже ближайшая к нам звездная система Alpha Centauri расположена более чем в 4 световых годах от нас. Современным космическим аппаратам понадобились бы десятки тысяч лет, чтобы туда добраться.

Для реального межзвездного полета человечеству нужны технологии, которых пока не существует в практическом виде. Речь идет о сверхмощных двигателях, которые мы пока не можем изготовить на этом уровне технологий. Рассматриваются также концепции световых парусов, которые могли бы разгонять зонды лазерами до значительной доли скорости света. Один из таких проектов – Breakthrough Starshot. Но пока это лишь экспериментальные идеи.

Даже если человечество научится летать между звездами, возникнет другая проблема – выживание людей во время полета. Путешествие может длиться десятки или сотни лет. Для этого нужны или огромные корабли поколений, где будут жить несколько поколений людей, или технологии анабиоза, или радикальные прорывы в медицине и биоинженерии.

Еще более сложный вопрос – пригодность самих планет. Наличие жидкой воды не означает, что люди смогут там жить. Планета может иметь токсичную атмосферу, слишком сильную гравитацию, смертельную радиацию или полное отсутствие магнитного поля. Даже Марс, который расположен буквально рядом по космическим меркам, остается чрезвычайно сложным местом для колонизации.

Поэтому сегодня наука рассматривает переселение в другую звездную систему как очень далекую перспективу – вероятно, вопрос веков или даже тысячелетий. Сейчас главная задача астрономов – найти миры, где теоретически может существовать жизнь, и научиться исследовать их атмосферы и поверхности с большого расстояния.