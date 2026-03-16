Что особенного в новой планете?

Объектом пристального внимания ученых стала экзопланета L 98-59 d, вращающаяся вокруг небольшой красной звезды на расстоянии примерно 35 световых лет от Земли. По своим размерам она примерно в 1,627 раза больше нашей планеты, а ее масса составляет около 1,64 массы Земли, пишет команда ученых в исследовании, которое появилось в Nature Astronomy.

Смотрите также Как ученые ищут планеты, которые слишком слабые, чтобы их увидеть напрямую

Наиболее удивительным оказался показатель плотности – по разным оценкам он составляет от 2,2 до 3,45 грамма на кубический сантиметр, что является слишком низким значением для обычной скалистой планеты, подобной Земле или Марсу.

До сих пор астрономы обычно классифицировали такие малые планеты как "газовые карлики" с водородной атмосферой или "водные миры", богатые льдами и глубокими океанами. Однако результаты анализа спектра, полученного с помощью космического телескопа Джеймс Вебб, в сочетании с данными наземных обсерваторий, показали, что L 98-59 d не принадлежит ни к одному из этих типов. Вместо этого она представляет совершенно новый класс небесных тел, богатых летучими веществами и серными соединениями.

Из чего же состоит планета?

Используя систему моделирования PROTEUS, исследователи из Оксфорда, Гронингена, Лидса и ETH Zurich воссоздали историю развития планеты в течение почти 5 миллиардов лет. Они пришли к выводу, что под поверхностью L 98-59 d скрывается глобальный океан магмы из расплавленных силикатов, глубина которого достигает тысяч километров.

Этот гигантский резервуар расплавленной породы играет критическую роль в жизни планеты, поскольку он способен накапливать и удерживать огромное количество серы в течение миллиардов лет.

Наличие такого океана объясняет странный состав атмосферы, в которой было обнаружено сероводород и диоксид серы. Сероводород придает планете резкий специфический запах, напоминающий тухлые яйца. Исследователи выяснили, что диоксид серы образуется непосредственно в верхних слоях атмосферы в результате фотохимических реакций под воздействием ультрафиолетового излучения родительской звезды.

В то же время океан магмы работает как гигантский буфер, который постоянно поглощает и высвобождает летучие газы, поддерживая толстый слой атмосферы, несмотря на интенсивное излучение звезды, которое обычно быстро "сдувает" газовые оболочки малых планет, отмечает SciTechDaily.

Непростая история

Эволюционный путь L 98-59 d также оказался неординарным:

В начале своего существования планета, вероятно, содержала гораздо больше летучих веществ и выглядела как большой суб-Нептун.

В течение миллиардов лет она постепенно охлаждалась, теряла часть атмосферы и сжималась, пока не перешла в категорию суперземель.

Важно, что такие состояния с океанами магмы являются универсальными для начальных этапов формирования всех скалистых планет, включая Землю и Марс. Поэтому изучение L 98-59 d позволяет ученым заглянуть в далекое прошлое нашей собственной планеты.

Можно ли там жить?

Хотя этот расплавленный мир вряд ли пригоден для жизни, он демонстрирует невероятное разнообразие планет в нашей галактике. Ученые надеются, что будущие миссии, такие как Ariel и PLATO, а также использование методов машинного обучения помогут найти больше представителей этого "серного" класса и лучше понять механизмы формирования планетных систем, пишет Phys.org.

Это открытие доказывает, что современные категории для описания малых планет могут быть слишком упрощенными, а космос скрывает еще много типов миров, которые не имеют аналогов в Солнечной системе.