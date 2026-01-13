Течения Эль-Ниньо и Ла-Нинья имеют еще одно скрытое влияние на планету, которое раньше не замечали

Ученые из Техасского университета обнаружили, что климатический феномен ENSO, который включает океанические течения Эль-Ниньо и Ла-Нинью, влияет на водные экстремумы по всей планете. Исследование показало неожиданный эффект синхронизации засух и наводнений между континентами.

Что влияет на глобальные засухи и наводнения?

В течение последних двух десятилетий именно ENSO оказалась основной движущей силой экстремальных изменений в запасах воды на глобальном уровне. Исследователи проанализировали данные за период с 2002 до 2024 года и обнаружили, что этот феномен имеет синхронизирующий эффект на водные экстремумы по всем континентам, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

В исследовании, которое появилось в журнале AGU Advances, ученые впервые отследили общие запасы воды и их связь с ENSO на глобальном уровне. Общие запасы воды – это критически важный климатический показатель, который охватывает всю воду на определенной территории: от поверхностных водоемов, озер и ручьев до снежного покрова, влажности почвы и подземных вод.

Ашраф Ратеб, ведущий автор исследования, отметил, что традиционные методы подсчета экстремальных событий дают ограниченное количество данных для анализа. Зато команда исследовала пространственные связи между экстремумами, что предоставило значительно больше информации о закономерностях, которые управляют засухами и наводнениями в мировом масштабе.

Для оценки запасов воды ученые использовали гравитационные данные спутников GRACE и GRACE-FO от NASA. Измерения проводились на пространственных масштабах примерно 300 – 400 километров. Исследователи классифицировали влажные экстремумы как показатели выше 90-го процентиля общих запасов воды для региона, а сухие экстремумы – как показатели ниже 10-го процентиля.

Результаты

Выяснилось, что аномальная активность ENSO может одновременно толкать отдаленные друг от друга регионы к сухим или влажным условиям. Засухи связаны с Эль-Ниньо в одних регионах и с Ла-Нинья в других, а для влажных экстремумов наблюдается противоположная закономерность.

Например, засухи во время Эль-Ниньо возникли в Южной Африке в середине 2000-х годов и в Амазонии в течение 2015 – 2016 годов.

В 2010 – 2011 годах Ла-Нинья совпала с чрезвычайно влажными условиями в Австралии, юго-восточной Бразилии и Южной Африке.

Помимо освещения глобального влияния ENSO на воду, исследование также выявило глобальное изменение водных экстремумов примерно в 2011 – 2012 годах. До 2011 года преобладали влажные экстремумы, а после 2012 года участились сухие экстремумы. Этот переход связывают с десятилетним климатическим циклом в Тихом океане, который модулирует эффекты ENSO.

Бриджет Сканлон, соавтор исследования и ученый Бюро экономической геологии Техасского университета, объяснила важность понимания глобальных закономерностей. Анализ планетарного масштаба позволяет определить, какие территории одновременно переживают засуху или избыток влаги и, возможно, предвидеть это заранее. Это напрямую влияет на доступность воды, производство пищи и глобальную торговлю. Если мы сможем прогнозировать недостаток воды или наводнения, у нас будет время на адаптацию и принятие альтернативных решений, что защитит людей по всему миру от голода и катастроф.

Прогнозирование

Стоит отметить, что ученые не умеют точно прогнозировать Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Они лишь наблюдают за фактическими показателями температуры поверхностных вод, а затем делают выводы о начале одного или другого. Оба периода течений не имеют четких временных границ – они могут начинаться через разные промежутки времени и иметь разную продолжительность. Однако, в 2024 году разработали метод прогнозирования сильного Эль-Ниньо якобы на годы вперед, используя климатические данные за тысячи лет. Исследование показало, что прогнозы Эль-Ниньо можно делать минимум за два года вперед, но пока неясно, насколько они эффективны.