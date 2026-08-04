Эль-Ниньо набирает силу и становится даже сильнее, чем все ожидали: чем это обернется для нас

Климатический феномен Эль-Ниньо стремительно усиливается, угрожая планете экстремальными температурами и масштабными изменениями в количестве осадков. По прогнозам, к октябрю явление достигнет статуса "сильного", а нынешние погодные аномалии – лишь разминка перед настоящими катаклизмами.

Человечество стоит на пороге самого мощного явления Эль-Ниньо за всю историю наблюдений, последствия которого будут ощущаться по всему миру как минимум до следующего года. Последние климатические модели показывают, что температура поверхности океана в ключевых регионах может превысить сезонную норму на 2,9 градуса по Цельсию, пишет Daily Mail.

С какими последствиями столкнется человечество

Обычно пик Эль-Ниньо приходится на период с ноября по февраль, поэтому его максимальное влияние на глобальную погоду проявится в начале следующего года.

Эль-Ниньо усиливается – подливая масла в огонь на планете, которая и без того горит от палящих тепловых куполов, апокалиптических лесных пожаров и рекордно жарких морей,

– заявил Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН.

Эль-Ниньо и его прохладный аналог Ла-Нинья являются частями естественного климатического цикла, известного как Южное колебание (ENSO). Этот паттерн нерегулярно меняется каждые два–семь лет.

В нейтральной фазе пассаты дуют на запад через Тихий океан, отгоняя теплую воду от Южной Америки к Австралии, что позволяет холодным водам подниматься вдоль побережья.

Однако во время "горячей" фазы Эль-Ниньо эти ветры ослабевают или меняют направление, поэтому теплая вода скапливается в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Это приводит к уменьшению количества осадков над Индонезией и их увеличению над Тихим океаном.

В свою очередь, Ла-Нинья характеризуется охлаждением поверхности океана, усилением восточных ветров и обратной ситуацией с осадками.

Как быстро усиливается Эль-Ниньо

В течение последних месяцев ученые с беспокойством наблюдают за рекордным потеплением тихоокеанских вод. В июле температура поверхности моря уже превысила норму на 2,1 градуса по Цельсию.

Ситуацию осложняет то, что Эль-Ниньо совпало с явлением, известным как положительный диполь Индийского океана, при котором его западная часть нагревается, а восточная – охлаждается. Этот температурный градиент существенно усиливает риски засух, наводнений и лесных пожаров, особенно в регионе Индийского океана.

Именно Эль-Ниньо, развивающееся на фоне беспрецедентного потепления океана и повышения температур, предоставляет правительствам и сообществам окно возможностей для прогнозирования рисков и принятия мер до того, как последствия проявятся,

– Селеста Сауло, генеральный секретарь ВМО.

Хотя сам феномен не вызван изменением климата, его дополнительное тепло сочетается с антропогенным глобальным потеплением. Ожидается, что экстремальные температуры затронут Южную Европу, Африку, Восточную Азию, Центральную и Южную Америку, Новую Зеландию и Карибский бассейн.

Где изменятся осадки

Изменения коснутся и режима осадков в период с августа по октябрь. Африканский Рог, западная часть Северной Америки и отдельные районы Центральной Азии столкнутся с избыточной влажностью и значительным риском наводнений. В то же время Северная Европа, большая часть Австралии, Индийский субконтинент и юг Центральной Америки будут страдать от дефицита дождей.

Эти предупреждения звучат на фоне того, что многие регионы уже борются с разрушительными последствиями стихии. В Европе лесные пожары охватили Францию и Испанию, вынудив эвакуировать более 330 тысяч человек. В наиболее пострадавших районах Франции огонь уничтожил 42 тысячи гектаров земли, что стало одним из крупнейших лесных пожаров со времен Второй мировой войны.

Метеорологическое бюро также официально зафиксировало самый засушливый июль за всю историю наблюдений в Англии и Уэльсе. В прошлом месяце в Англии выпало всего 6,5 миллиметра осадков – это 10 процентов от многолетней нормы и менее половины предыдущего антирекорда в 13,4 миллиметра, установленного в 1911 году.

Тем временем Восточная Азия страдает от рекордной жары. В Южной Корее власти призвали граждан прекратить любую активность на открытом воздухе, поскольку температура достигла 42,5 градуса по Цельсию – самого высокого показателя за последние 100 лет наблюдений.