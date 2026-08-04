Людство стоїть на порозі найпотужнішого Ель-Ніньйо за всю історію спостережень, наслідки якого відчуватимуться по всьому світу щонайменше до наступного року. Останні кліматичні моделі свідчать, що температура поверхні океану в ключових регіонах може перевищити сезонну норму на 2,9 градуса за Цельсієм, пише Daily Mail.

З якими наслідками зіткнеться людство

Зазвичай пік Ель-Ніньйо припадає на період з листопада по лютий, тому його максимальний вплив на глобальну погоду проявиться на початку наступного року.

Ель-Ніньйо посилюється – підливаючи масла у вогонь на планеті, яка вже палає від пекучих теплових куполів, апокаліптичних лісових пожеж та рекордно гарячих морів,

– заявив Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН.

Ель-Ніньйо та його прохолодний аналог Ла-Нінья є частинами природного кліматичного циклу, відомого як Південне коливання (ENSO). Цей патерн нерегулярно змінюється кожні два – сім років.

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У нейтральній фазі пасати дмуть на захід через Тихий океан, відганяючи теплу воду від Південної Америки до Австралії, що дозволяє холодним водам підніматися вздовж узбережжя.

Однак під час гарячої фази Ель-Ніньйо ці вітри слабшають або змінюють напрямок, через що тепла вода накопичується в центральній та східній частинах тропічного Тихого океану. Це призводить до зменшення опадів над Індонезією та їх збільшення над Тихим океаном.

Натомість Ла-Нінья характеризується охолодженням поверхні океану, посиленням східних вітрів та зворотною ситуацією з опадами.

Як швидко зростає Ель-Ніньйо

Протягом останніх місяців учені із занепокоєнням спостерігають за рекордним нагріванням тихоокеанських вод. У липні температура поверхні моря вже перевищила норму на 2,1 градуса за Цельсієм.

Ситуацію ускладнює те, що Ель-Ніньйо збіглося з явищем, відомим як позитивний диполь Індійського океану, за якого західна його частина теплішає, а східна охолоджується. Цей температурний градієнт суттєво посилює ризики посух, повеней та лісових пожеж, особливо в регіоні Індійського океану.

Це Ель-Ніньйо, що розвивається на тлі безпрецедентного нагрівання океану та підвищення температур, надає урядам і громадам вікно можливостей для передбачення ризиків і дій до того, як наслідки розгорнуться,

– Селеста Сауло, генеральна секретарка ВМО.

Хоча сам феномен не викликаний зміною клімату, його додаткове тепло поєднується з антропогенним глобальним потеплінням. Очікується, що екстремальні температури вдарять по Південній Європі, Африці, Східній Азії, Центральній та Південній Америці, Новій Зеландії та Карибському басейну.

Де зміняться опади

Зміни торкнуться й режиму опадів у період із серпня по жовтень. Африканський Ріг, західна частина Північної Америки та окремі райони Центральної Азії зіткнуться з надмірною вологістю та значним ризиком повеней. Водночас Північна Європа, більша частина Австралії, Індійський субконтинент і південь Центральної Америки потерпатимуть від дефіциту дощів.

Ці попередження лунають на тлі того, що багато регіонів уже борються з руйнівними наслідками стихії. У Європі лісові пожежі охопили Францію та Іспанію, змусивши евакуювати понад 330 тисяч людей. У найбільш постраждалих районах Франції вогонь знищив 42 тисячі гектарів землі, що стало однією з найбільших лісових пожеж з часів Другої світової війни.

Метеорологічне бюро також офіційно зафіксувало найсухіший липень за всю історію спостережень в Англії та Уельсі. Минулого місяця в Англії випало лише 6,5 міліметра опадів – це 10 відсотків від багаторічної норми та менше половини попереднього антирекорду у 13,4 міліметра, встановленого у 1911 році.

Тим часом Східна Азія потерпає від рекордної спеки. У Південній Кореї влада закликала громадян припинити будь-яку активність на відкритому повітрі, оскільки температура сягнула 42,5 градуса за Цельсієм – найвищого показника за останні 100 років спостережень.