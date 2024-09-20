Этот летающий электромобиль больше похож на тапок, но он приближается к массовому производству

Производитель электрических летающих автомобилей Alef, которые не так давно прогремели на рынке благодаря своему необычному дизайну, заключил соглашение о серийном производстве. Компания говорит, что количество предварительных заказов превысило 3 200. Когда же мы увидим их в небе?

Как это будет

Alef развивает свою технологию летающих автомобилей с 2015 года, поставив себе цель построить такой продукт, который мог бы и ездить, как обычная машина, и вертикально взлетать, пишет Electrek. Наряду с этими планами все конкуренты создают свои EVTOL только с возможностью вертикального взлета и в форме, что больше напоминает вертолеты, чем автомобили. Поэтому здесь у Alef есть определенное преимущество.

Смотрите также Новая технология с таинственным названием C-V2X – это будущее автомобильной безопасности

После демонстрации масштабируемого прототипа стартап привлек внимание Тима Дрейпера, известного венчурного капиталиста, известного своими ранними инвестициями в Tesla. Дрейпер стал главным инвестором, предоставив 3 миллиона долларов начального финансирования.

Впервые мы увидели летающий автомобиль, который получил название "Model A", в октябре 2022 года. По словам Алефа, Model A может проехать до 321 километра с дальностью полета 110 километров. Стоит такое удовольствие 300 000 долларов.



Alef Model A / Фото Alef



Alef Model A / Фото Alef

Предварительные заказы на Alef начались в том же месяце, и до конца 2022 года на него было сделано 440 заказов. Менее чем через год электрический летающий автомобиль Alef стал первым в своем роде транспортным средством, который получил специальный сертификат летной годности от Федерального управления гражданской авиации США.

Шукаєте авто на кожен день? SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року стане чудовим вибором. Цей кросовер з адаптивним круїз-контролем, системами моніторингу сліпих зон, автоматичного гальмування та економною витратою пального. Важливо, що зараз він продається зі знижкою до 86 000 грн.

Приближается производство

Прошлым летом Alef объявила, что количество предварительных заказов на ее летающий автомобиль достигла более 2 500. После доставки это принесет компании 750 миллионов дохода. Владельцы брони могут зарезервировать место в "обычной" очереди за 150 долларов или в "приоритетной" за 1 500 долларов.

В прошлом году компания также стала первой, кто получил предварительные заказы на продажу современного самолета через автосалон. Компания Alef подписала соглашение о продаже своих летающих автомобилей через дилерский центр в Калифорнии.



Alef Model A / Фото Alef



Alef Model A / Фото Alef



Alef Model A / Фото Alef

Готовясь к запуску, Alef на этой неделе достигла еще одной важной вехи: количество предварительных заказов уже превысило 3200.

Компания объявила, что подписала соглашение о серийном производстве с компаниями PUCARA Aero и MYC для изготовления деталей авиационного класса для своего электрического летающего автомобиля. Компании производят детали для лидеров отрасли, включая Boeing и Airbus. Генеральный директор Alef Джим Духовны заявил, что компания выбрала PUCARA Aero и MYC "за их безупречную репутацию в области безопасности и соответствие основным авиационным требованиям".

PUCARA Aero предложила изготовить целую группу деталей авиационного класса специально для транспортного средства Alef. Эти детали будут "высокого класса" и сертифицированы FAA, EASA и другими авиационными органами.



Alef Model A имеет полый корпус из сетки, внутри которого находятся пропеллеры. В центре разместили пассажирскую капсулу и, судя по всему, все остальные механизмы / Фото Alef

Alef планирует начать производство "Модели А" в 4 квартале 2025 года, а поставки начнутся вскоре после этого.

Компания уже работает над своей второй машиной, которую называют "Модель Z". По словам представителей Alef, четырехдверный электрический летающий автомобиль, как ожидается, появится в 2035 году и будет стоить всего 35 000 долларов.