Xiaomi раскрыла цену своего электромобиля SU7

Компания Xiaomi уже на этой неделе начнет прием заявок в Китае на свой первый электромобиль SU7 (Speed Ultra 7). В официальных магазинах бренда автомобиль уже можно разглядеть и даже загрузить приложение на смартфон с помощью которого можно будет взаимодействовать с автомобилем.

Что же там с ценой

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора Xiaomi Лея Цзюня (Lei Jun), первый электромобиль под одноименным брендом можно будет приобрести за цену не выше чем 70 000 долларов.

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Полноценная цена автомобиля станет известной в день официального начала продаж электрокара.

Xiaomi Speed Ultra 7 / Фото Xiaomi

Стоит заметить, что представитель компании впервые открыто заговорил о цене модели. До этого Лей утверждал, что ориентиром для электромобиля от Xiaomi служат модели Porsche или Tesla и намекал на то, что это будет своеобразный "премиальный смартфон" в мире электрокаров.

Что известно о Xiaomi SU7

Технические характеристики авто появились еще в декабре прошлого года. Из них нам стало известно, что электромобиль будет доступен в двух вариантах.

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