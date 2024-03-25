Що ж там з ціною

Як повідомляє Reuters із посиланням на заяву генерального директора Xiaomi Лея Цзюня (Lei Jun), перший електромобіль під однойменним брендом можна буде придбати за ціну не вищу ніж 70 000 доларів.

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Повноцінна ціна автівки стане відомою в день офіційного початку продажів електрокара.

Xiaomi Speed Ultra 7 / Фото Xiaomi

Варто зауважити, що представник компанії вперше відкрито заговорив про ціну моделі. До цього Лей стверджував, що орієнтиром для електромобіля від Xiaomi слугують моделі Porsche або Tesla і натякав на те, що це буде своєрідний "преміальний смартфон" у світі електрокарів.

Що відомо про Xiaomi SU7

Технічні характеристики авто з'явилися ще в грудні минулого року. З них нам стало відомо, що електромобіль буде доступним у двох варіантах.

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