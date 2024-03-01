Що відомо

Китай заявляє, що його потяг на магнітній петлі побив світовий рекорд швидкості під час тестового запуску, розвинувши швидкість 623 кілометри на годину. Зрештою, його творці хочуть побудувати потяг більш ніж втричі швидший, який подолає звуковий бар'єр і випередить літаки.

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T-Flight побудований державною корпорацією China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Ми вже бачили численні новини про нього, адже Китай не впускає можливості показати його на різноманітних виставках. Країна не соромиться хвалитися цією технологією, адже вона є аналогом знаменитого, але багатостраждального Hyperloop, який так ніхто й не побудував.



Потяг T-Flight / Фото CASIC

T-Flight також рухається в низьковакуумній трубі, користуючись відсутністю опору повітря, щоб розвивати величезні швидкості. Капсули (вагони), у яких колись перебуватимуть люди, штовхаються за допомогою явища магнітної левітації.

Попереднім рекордсменом з найшвидшого поїзда на магнітній подушці є японський SCMaglev серії L0, який може розвивати схожі швидкості.

Для тестування нового поїзда інженери CASIC побудували колію довжиною приблизно 2 кілометри у вакуумній трубі низького тиску. Щоб досягти таких високих швидкостей, потрібно також забезпечити рівну поверхню, тож компанія вирівняла її настільки, що різниця між найнижчою і найвищою точками складає не більше 0,3 міліметра. Тунель шириною 6 метрів також має похибку геометричних розмірів менше 2 міліметрів.

Які плани

На другому етапі випробувань T-Flight CASIC хоче подовжити колію до 60 кілометрів і дозволити поїзду розвинути швидкість до 1 000 кілометрів на годину. На цій теоретичній максимальній швидкості поїзд на магнітній подушці буде навіть швидшим за пасажирський літак, який розвиває середню швидкість від 925-966 кілометрів на годину.

Однак амбіції компанії на цьому не зупиняються: у планах — з'єднання між Уханем і Пекіном, яке може розвинути швидкість до 2 000 кілометрів на годину.