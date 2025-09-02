Минцифры анонсировало нотариальные услуги в Дії: когда запуск и какие услуги будут доступны
- В Украине запускают систему е-Нотариат для цифровизации нотариальных услуг.
- Она объединит все нотариальные реестры в единую платформу.
- Запуск для всех ожидается в 2026 году.
В Украине готовится к запуску система е-Нотариат, которая имеет целью перевести традиционные нотариальные услуги в цифровой формат. Нотариусы уже могут участвовать в тестировании новой платформы, а для граждан первые услуги станут доступны несколько позже.
Как будет работать е-Нотариат?
Внедрение электронного нотариата означает создание единой цифровой платформы, что объединит все существующие нотариальные реестры в рамках целостной экосистемы. Это позволит превратить одну из самых консервативных и зарегулированных сфер на современный и удобный сервис, что является важным шагом для Украины на пути к цифровому лидерству, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Федорова, вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Украины.
Ключевыми принципами новой системы станут прозрачность и доверие, которые обеспечиваются надежными и безопасными технологиями. Для нотариусов это будет означать значительное упрощение рабочих процессов. Они получат единое рабочее место с мгновенным доступом ко всем необходимым данным, что позволит систематизировать рутинные операции и ускорить обмен информацией между различными реестрами и базами.
Система нового поколения обеспечит регистрацию каждого нотариального действия и автоматизирует перенос данных между ключевыми реестрами. Кроме того, все документы будут защищены QR-кодом для быстрой и простой проверки их подлинности. Это предоставит гражданам прозрачный и безопасный доступ к нотариальным услугам, делая процесс более эффективным и надежным.
Первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году, но конкретной даты еще не называют.
Что еще интересного в Дії?
Напомним, в августе было анонсирована услуга развода, которая станет доступна где-то осенью. Разработанными планируют добавить элемент геймификации: услуга будет пытаться отговорить заявителей от развода, предлагая обдумать решение.
Также Министерство цифровой трансформации Украины представило проект, включающий запуск "Дія.Офиса" и электронного суда.
С 2025 года в Дії восстановлено услугу, позволяющая продавать и перерегистрировать авто без посещения сервисного центра МВД или ЦНАПа.
Наконец, в Дії также запустили первого в мире национального ИИ-агента, который предоставляет услуги. Дія.AI использует генеративный искусственный интеллект на базе модели Gemini 2.0 Flash от Google, обеспечивая гибкие и адаптированные ответы.