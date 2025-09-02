В Україні готується до запуску система е-Нотаріат, яка має на меті перевести традиційні нотаріальні послуги у цифровий формат. Нотаріуси вже можуть долучатися до тестування нової платформи, а для громадян перші послуги стануть доступними дещо пізніше.

Як працюватиме е-Нотаріат?

Впровадження електронного нотаріату означає створення єдиної цифрової платформи, що об'єднає всі існуючі нотаріальні реєстри в рамках цілісної екосистеми. Це дозволить перетворити одну з найбільш консервативних і зарегульованих сфер на сучасний і зручний сервіс, що є важливим кроком для України на шляху до цифрового лідерства, пише 24 Канал з посиланням на допис Михайла Федорова, віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України.

Ключовими принципами нової системи стануть прозорість і довіра, які забезпечуються надійними та безпечними технологіями. Для нотаріусів це означатиме значне спрощення робочих процесів. Вони отримають єдине робоче місце з миттєвим доступом до всіх необхідних даних, що дозволить систематизувати рутинні операції та прискорити обмін інформацією між різними реєстрами та базами.

Система нового покоління забезпечить реєстрацію кожної нотаріальної дії та автоматизує перенесення даних між ключовими реєстрами. Крім того, всі документи будуть захищені QR-кодом для швидкої та простої перевірки їхньої автентичності. Це надасть громадянам прозорий і безпечний доступ до нотаріальних послуг, роблячи процес більш ефективним та надійним.

Перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році, але конкретної дати ще не називають.

