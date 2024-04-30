Найдено единственное место на Земле, которое почему-то не страдает от глобального потепления

Согласно последним исследованиям, проведенным учеными из Университета Вайоминга, продолжительность, в течение которой Йеллоустоунское озеро ежегодно остается покрытым льдом, не меняется в течение последнего века, даже на фоне роста региональных температур. Но почему так происходит?

Это неожиданный вывод, поскольку большинство озер по всему миру переживают более короткую продолжительность ледяного покрова. "Мы показываем, что вопреки ожиданиям, ледовая фенология Йеллоустоунского озера оказалась уникально устойчивой к изменению климата", – пишут ученые под руководством Луши Тронстад из Университета штата Вашингтон и Изабеллы Олекси из Университета штата Колорадо. Неизменное ледовое поведение Йеллоустоунского озера резко контрастирует с подобными озерами Северного полушария.

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Особое озеро

Расположенное на высоте 2 357 метров над уровнем моря в самом сердце Йеллоустоунского национального парка, Йеллоустоунское озеро является крупнейшим высокогорным озером Северной Америки, примерно 32 километра в длину. Оно полностью замерзает в конце декабря или в начале января и обычно оттаивает только в конце мая или в начале июня.

Сотрудники рейнджерской станции Лейк-Виллидж ежегодно фиксируют дату скресания льда на озере, начиная с 1927 года, а дату наступления ледового покрова - с 1931 года. В дополнение к изучению этих записей, ученые проанализировали климатические данные за тот же период, 1927-2022 годы, включая температуру воздуха и количество осадков. Они также сравнили данные Йеллоустоунского озера с данными семи подобных озер на севере Европы.

Отсутствие долгосрочных изменений в продолжительности ледового покрова Йеллоустоунского озера было неожиданным, поскольку в регионе Йеллоустоун наблюдается потепление климата, говорят исследователи. С 1950 года годовые температуры выросли по всей экосистеме Большого Йеллоустоуна. Изменения особенно заметны в высокогорье Йеллоустоунского озера.

Используя местные метеорологические данные, мы нашли некоторые доказательства повышения летних, осенних и весенних температур, в первую очередь за последние три десятилетия. Учитывая ключевую роль температуры воздуха в формировании и разрушении льда, следует отметить, что мы не нашли доказательств соответствующих изменений в фенологии льда,

– пишут ученые.

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Почему потепление не повлияло на озеро

Сначала ученые попытались объяснить это тем, что осенние минимальные температуры, которые являются важными для прогнозирования образования льда, растут не так быстро, как общие температурные тенденции в регионе. Однако сейчас они говорят, что более вероятным объяснением является то, что увеличение количества снега на Йеллоустоунском озере послужило буфером против более теплой погоды.

Снежный покров, особенно весной, может задержать скресание льда. Исследование показало, что за последнее столетие количество весеннего снега, которое тесно связано с задержкой схода льда, на озере Йеллоустоун почти удвоилось. В целом, количество осадков там увеличилось весной и осенью. Таким образом снег весной просто оттягивает таяние льда.

Это отличается от бассейна Верхней Грин-Ривер на юге, где количество снега уменьшилось или было относительно стабильным на больших высотах.

Но ученые не уверены, как долго продлится это явление, отмечая прогнозы дальнейшего потепления и изменение режима осадков в высоких Скалистых горах.

Наши результаты в сочетании с последними анализами климатических прогнозов свидетельствуют о том, что может наступить "переломный момент", когда фенология льда на Йеллоустоунском озере резко изменится. Этот переломный момент в значительной степени будет обусловлен продолжающимся переходом от снежного к дождливому режиму осадков осенью и весной,

– пишут в исследовании.

По мере дальнейшего потепления и уменьшения количества осенних и весенних снегопадов ледовая фенология на Йеллоустоунском озере может быстро измениться. Если это произойдет, "это может иметь широкие последствия для круговорота питательных веществ, продуктивности озера, рыболовства и рекреации", подытожили ученые.