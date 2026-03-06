Менее 10 Вт в час: простые способы освещения квартиры во время отключений

Энергосберегающее освещение стало особенно актуальным во время российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Даже несколько ватт могут обеспечить комфортный свет в квартире. LED-ленты и USB-лампы позволяют осветить жилье, потребляя менее 10 Вт в час.

После массированных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру вопрос экономии электричества стал для многих бытовой необходимостью. Во время отключений или ограничений в потреблении важно иметь альтернативные источники света, которые могут работать от минимальной мощности или даже от павербанков. Об этом пишет 24 Канал.

Можно ли осветить квартиру, используя лишь несколько ватт электричества?

Одним из самых эффективных вариантов является LED-ленты. Такие ленты обычно потребляют от 3 до 5 Вт на метр в зависимости от типа светодиодов. Если использовать короткие отрезки – например, 1–2 метра для освещения кухонной поверхности, рабочего стола или коридора – общее потребление электроэнергии остается очень низким. При этом свет распределяется равномерно, что делает его комфортным для повседневных задач.

Еще одним популярным решением стали USB-лампы. Большинство таких устройств потребляет всего 1–3 Вт. Они могут работать от ноутбука, павербанка или даже зарядного адаптера для смартфона. Такие лампы часто используют как ночники, подсветку для чтения или освещения рабочего места.

Как пишет The Guardian, комбинирование нескольких USB-ламп и небольшой LED-ленты позволяет осветить разные зоны квартиры, не превышая примерно 10 Вт общего потребления в час. Для сравнения, обычная лампа накаливания потребляет около 60 Вт, а даже энергосберегающая лампа – примерно 10–15 Вт.

Еще одно преимущество такого подхода – возможность питания от павербанков или портативных аккумуляторов. Это особенно полезно во время аварийных отключений электроэнергии. Например, стандартный павербанк емкостью емкостью 20 000 мАч может обеспечивать работу нескольких USB-ламп в течение многих часов.

Koontz также отмечает, что LED-ленты также легко монтируются – их можно приклеить под шкафами, вдоль полок или за телевизором для создания мягкого фоновго освещения. В небольших помещениях такого света часто достаточно, чтобы передвигаться по квартире или выполнять базовые бытовые дела.

В сочетании с аккумуляторными батареями и павербанками такие решения стали простым способом обеспечить освещение даже во время длительных перебоев с электроэнергией. Именно поэтому компактные LED-системы и USB-лампы стали популярными в украинских домах после регулярных атак России на энергетическую систему.