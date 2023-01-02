Прощай 3G: конец технологии, открывшей эру смартфонов

Одна из ключевых технологий, которая помогла открыть эру смартфонов, подходит к концу. Последний оператор в США уже начал отключать своих клиентов, до сих пор пользовавшихся этой технологией. Конечно, ряд компаний в мире активно используют эту технологию, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что технология 3G морально устарела.

24 канал рассказывает о начале конца технологии 3G, открывшей эру смартфонов, быстрого контента, потокового видео и других сегодня привычных для каждого пользователя интернета вещей.

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3G полностью выключили в США

В декабре 2022 года Verizon отключал своих клиентов, которые все еще пользовались этой технологией. Абоненты, использующие 3G, были отключены от возможности использования интернета, передачи данных, совершения звонков и отправки текстов. Это был последний крупный американский оператор, сделавший это – AT&T отключил свою услугу 3G в феврале, а T-Mobile начал сворачивать свои старые сети через месяц после этого.

У клиентов Verizon с 3G-устройствами было достаточно времени, чтобы обновить смартфоны. Ранее компания заявляла, что сеть будет отключена в 2019 году, но с одной задержкой по другой дате медленно отодвигалась до 31 декабря 2022 года.

В то время как 3G будет существовать в других странах еще много лет, технология уже может считаться морально устаревшей и с каждым годом она будет прекращать работать во все большем количестве стран. Операторы несколько раз откладывали отключения, даже продолжались споры между разными провайдерами, ведь оборудование сетей 3G до сих пор работает и обеспечивает относительно качественную связь.

Почему 3G исчезает

После того как операторы подключали сети 3G, некоторые подключенные легковые и грузовые автомобили не смогли должным образом работать, так же как и паркоматы и старые электронные книги Kindle.

Частично причина, почему операторы выводят из эксплуатации свои сети, стара как мир и достаточно поэтическая – чтобы построить что-то новое, сначала нужно разрушить старое. Дело в том, что в мире активно разворачиваются 5G сети, в то время как уже идет работа над созданием и внедрением 6G. В то же время многие операторы используют спектр, который когда-то был частью их сети 3G, для работы именно сетей 5G.

В конце концов это именно то, что происходит с технологиями постоянно: они стареют, постепенно исчезают, а на их место приходят новые, часто построенные на скелетах своих предшественников.

Легко отмахнуться от конца 3G. Старое уступает место новому, когда оно становится все менее полезным. Если вы недавно имели несчастье, когда ваш телефон "падал" вплоть до 3G из-за отсутствия покрытия или света (что случалось довольно часто), вы знаете, что эта сеть и близко не может предложить такого пользовательского опыта как 4G.

Появление и развитие 3G

Начало над разработкой стандартов и созданием технологии 3G было еще в 1992 году, а развертывание началось уже в 2000-х годах. В Украине же 3G появился в 2007 году. Этот стандарт называют дорогой в эру смартфонов, ведь именно он способствовал популярности умных телефонов, медиаплееров и другой техники, направленной на более активное взаимодействие с контентом.

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Когда люди начали покупать такие телефоны, как iPhone 3G или HTC Dream (также известный как T-Mobile G1), преимущества быстрого (к тому времени) подключения к интернету стали очевидны. Просмотр веб-страниц на ходу перестал быть нишевой деятельностью для людей со специальными бизнес-телефонами, а стал чем-то, что все больше людей делали каждый день, в то время как доступ к изображениям и музыке на ходу изменил способ нашего взаимодействия с медиа.

Развитие, течение и упадок технологий – привычная вещь, но не стоит забывать о технологиях, которые помогли построить мир, в котором мы живем; даже если это будет в последний раз, когда вы об этом вспомните. В конце концов, 3G просто эволюционировала в то, что у нас есть сегодня. Она, как феномен, обязана многочисленным предшественникам, которые в свое время были не меньшим технологическим прорывом.