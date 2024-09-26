Ужас, печаль и кринж: водители рассказали о худших вещах, которые пассажиры делали в их машинах

Американское автомобильное издание опросило своих читателей о том, какие плохие вещи происходили в их автомобилях с участием пассажиров. В списке было все –от разрывов посреди долгой поездки до попыток забрать управление у водителя.

Разрыв посреди поездки

Начнем с относительно простого, однако все равно эмоционально болезненного. Один из пользователей написал, что во время долгого путешествия через шесть штатов он расстался со своей девушкой.

После всех этих лет я, честно говоря, не могу вспомнить, была ли это она, или это был я, но мы с девушкой путешествовали на весенних каникулах из Пенсильвании во Флориду, и по дороге домой мы расстались возле Форт-Майерса. Это была долгая, тихая и неудобная 1000-мильная дорога домой,

– написал ReluctantFloridaMan.

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Перевозка грязного кемпингового снаряжения

Другой читатель вспоминает, что один из его пассажиров был настолько пьян, что помочился на все свое снаряжение для походов, а потом бросил его в машину, не заметив, что в одном из мешков осталось довольно много жидкости.

"Это были напряженные несколько часов езды после того, как мы нашли источник запаха", – пишет PotbellyJoe.

Плохие шутки с полицией

"Мой брат решил, что это смешно — бросить птичку в помощника шерифа, когда я проезжал мимо него. Долбаные мудаки, оба. Это был час из моей жизни, который я никогда не верну, поскольку помощник шерифа едва не взорвался от ярости, пытаясь найти причину, чтобы оштрафовать меня, а мой брат продолжал противостоять ему", – написал автор с ником skeffles.

Он добавил, что даже предлагал полицейскому задержать брата, но взамен получил громкую пощечину от матери, которая также была в машине. Автор отметил, что тогда ему было всего 16 лет, а брату – четырнадцать.

Эта ситуация стала одной из причин, почему он захотел переехать и наконец сделал это впоследствии.

Сигаретный бумеранг

Пользователь shle896 написал, что его друг выбросил сигарету в окно, но она каким-то образом снова залетела в салон через открытый люк, и прожгла дырку в кожаном заднем сиденье его новенького Saab 9-3.



Автомобиль Saab 9-3 Aero Sedan MY14 / Фото Saab

Команда пьяных регбистов

В другой истории фигурирует команда по регби, которая возвращалась после большой вечеринки, посвященной очередному матчу. Один из игроков напился особенно сильно и не замолкал в течение двух часов – дорога была длинной.

Он непрерывно говорил о том, что заслуживает быть капитаном команды и что его отец собирается "надрать всем им задницы, когда выйдет из тюрьмы".

В какой-то момент одному из моих товарищей по команде это надоело, и он ударил его носком в лицо. Тот понял намек и через несколько минут отключился. Благословенная тишина, пока... примерно через 2 часа мы не поняли, что он обмочился на заднее сиденье моей машины,

– пишет SantaCruzin6.

Ребята были в глуши посреди ночи и у них не было другого выбора, кроме как остаться на заднем сиденье с одноклассником и грязными сиденьями.

После этого он медленно перестал появляться на тренировках и, в конце концов, просто исчез

Пассажир с домашним попугаем

Следующий комментатор вспомнил, как согласился подвезти коллегу к одному из мест работы на своей новенькой Toyota AE86 (выпускалась с 1983 по 1987 год). Тот сел в машину со своим попугаем.

Я ненавижу птиц! Когда мы едем, попугай кусает его за палец, он бросает попугая на заднее сиденье и делает пару ударов по нему. Перья разлетаются, парень истекает кровью в моей машине, а я пытаюсь не разбиться,

– пишет JSinclair39.

Как будто этого было недостаточно, когда оба доехали, пассажир усадил попугая на крышу машины, пока они пошли перевязывать поврежденный палец.

"Дьявольская птица прогрызла несколько отверстий на лобовом стекле, а я просто стоял и смотрел на это. Я подумал, что если эта птица разорвала своего хозяина, то ему плевать на меня. Я до сих пор ненавижу птиц", – добавил автор.

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Плохой навигатор

Во времена, когда еще не существовало электронных навигаторов, путеводителем служил человек с бумажной картой на переднем пассажирском сиденье.

Автор пишет, что ехал между штатами, что посетить Национальный музей корветов, а его друг Курт, который взялся следить за дорогой, как оказалось, "совершенно не умел читать карты".

"Мы сбились с курса на 50+ миль, прежде чем поняли, что едем не по тому шоссе. Когда мы поняли, что сбились с курса, я остановился, сориентировался и пересадил Курта на заднее сиденье на оставшуюся часть пути", – написал Earthbound Misfit I.

Сигналы с пассажирского сиденья

Не самое худшее, что могло произойти, но пассажир этого автора с никнеймом Stang70Fastback посигналил случайному водителю на дороге от его имени, заставляя чувствовать себя крайне некомфортно.

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Принудительный таксист

В этой истории автора пытались заставить быть водителем для компании людей. Все началось с того, что известный в городе парень попросил подвезти его к какому-то жилому комплексу за несколько кварталов. Это было недалеко, и он согласился. Однако подъехав туда, пассажир вдруг протянул руку и посигналил группе других ребят, стоявших на улице.

Я спросил его, зачем он это сделал, и он ответил, что пытался привлечь внимание своих приятелей, чтобы подвезти их. Я сказал ему "нет" и поехал дальше. Он рассердился на меня и сказал, что я мог бы их подобрать,

– пишет IDM3.

Владелец автомобиля не сдался и заявил, что не собирается заниматься перевозкой его друзей и пассажирам не стоит трогать ни клаксон, ни магнитолу, ни что-либо другое в чужой машине. На что пассажир "очень разозлился и начал ругаться и проклинать" водителя.

"Я тоже разозлился и был готов драться. И тут увидел офицеров, которые припарковались на обочине. Я остановился, остановил их и сказал этому шутнику, чтобы он вышел из машины и больше никогда не просил подвезти его", – продолжает IDM3.

Он говорит, что прошло несколько месяцев, прежде чем этот парень, которого автор описывает как хорошо известного в городе ленивого бездельника, извинился.