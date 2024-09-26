Розрив посеред поїздки

Почнемо з відносно простого, проте все одно емоційно болісного. Один із користувачів написав, що під час довгої подорожі через шість штатів він розійшовся зі своєю дівчиною.

Після всіх цих років я, чесно кажучи, не можу пригадати, чи це була вона, чи це був я, але ми з дівчиною подорожували на весняних канікулах з Пенсильванії до Флориди, і дорогою додому ми розлучилися біля Форт-Майєрс. Це була довга, тиха і незручна 1000-мильна дорога додому,

– написав ReluctantFloridaMan.

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Перевезення брудного кемпінгового спорядження

Інший читач згадує, що один з його пасажирів був настільки п'яний, що помочився на все своє спорядження для походів, а потім кинув його в машину, не помітивши, що в одному з мішків залишилося досить багато рідини.

"Це були напружені кілька годин їзди після того, як ми знайшли джерело запаху", – пише PotbellyJoe.

Погані жарти з поліцією

"Мій брат вирішив, що це смішно — кинути пташку в помічника шерифа, коли я проїжджав повз нього. Довбані мудаки, обидва. Це була година з мого життя, яку я ніколи не поверну, оскільки помічник шерифа ледь не вибухнув з люті, намагаючись знайти причину, щоб оштрафувати мене, а мій брат продовжував протистояти йому", – написав автор з ніком skeffles.

Він додав, що навіть пропонував поліціянту затримати брата, але натомість отримав гучного ляпаса від матері, яка також була в машині. Автор зазначив, що тоді йому було всього 16 років, а братові – чотирнадцять.

Ця ситуація стала однією з причин, чому він захотів переїхати й урешті зробив це згодом.

Сигаретний бумеранг

Користувач shle896 написав, що його друг викинув сигарету у вікно, але вона якимось чином знову залетіла до салону через відкритий люк, і пропалила дірку в шкіряному задньому сидінні його новенького Saab 9-3.



Автомобіль Saab 9-3 Aero Sedan MY14 / Фото Saab

Команда п'яних регбістів

В іншій історії фігурує команда з регбі, яка поверталася після великої вечірки, присвяченої черговому матчу. Один із гравців напився особливо сильно й не замовкав протягом двох годин – дорога була довгою.

Він безперервно говорив про те, що заслуговує бути капітаном команди і що його батько збирається "надерти всім їм дупи, коли вийде з в'язниці".

У якийсь момент одному з моїх товаришів по команді це набридло, і він вдарив його носком в обличчя. Той зрозумів натяк і за кілька хвилин відключився. Благословенна тиша, поки... приблизно через 2 години ми не зрозуміли, що він обмочився на заднє сидіння моєї машини,

– пише SantaCruzin6.

Хлопці були в глушині посеред ночі й у них не було іншого вибору, окрім як залишитися на задньому сидінні з однокласником та брудними сидіннями.

Після цього він повільно перестав з'являтися на тренуваннях і, врешті-решт, просто зник

Пасажир з домашнім папугою

Наступний коментатор згадав, як погодився підвезти колегу до одного з місць роботи на своїй новенькій Toyota AE86 (випускалася з 1983 до 1987 року). Той сів до машини зі своїм папугою.

Я ненавиджу птахів! Коли ми їдемо, папуга кусає його за палець, він кидає папугу на заднє сидіння й робить пару ударів по ньому. Пір'я розлітається, хлопець стікає кров'ю в моїй машині, а я намагаюся не розбитися,

– пише JSinclair39.

Як ніби цього було недостатньо, коли обоє доїхали, пасажир усадив папугу на дах машини, поки вони пішли перев'язувати пошкоджений палець.

"Диявольський птах прогриз кілька отворів на лобовому склі, а я просто стояв і дивився на це. Я подумав, що якщо цей птах розірвав свого господаря, то йому начхати на мене. Я й досі ненавиджу птахів", – додав автор.

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Поганий навігатор

У часи, коли ще не існувало електронних навігаторів, дороговказом слугувала людина з паперовою картою на передньому пасажирському сидінні.

Автор пише, що їхав між штатами, що відвідати Національний музей корветів, а його друг Курт, який узявся слідкувати за дорогою, як виявилось, "абсолютно не вмів читати карти".

"Ми збилися з курсу на 50+ миль, перш ніж зрозуміли, що їдемо не тим шосе. Коли ми зрозуміли, що збилися з курсу, я зупинився, зорієнтувався і пересадив Курта на заднє сидіння на решту шляху", – написав Earthbound Misfit I.

Сигнали з пасажирського сидіння

Не найгірше, що могло статися, але пасажир цього автора з нікнеймом Stang70Fastback посигналив випадковому водієві на дорозі від його імені, змушуючи почуватися вкрай некомфортно.

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Примусовий таксист

У цій історії автора намагалися змусити бути водієм для компанії людей. Все почалося з того, що відомий у місті хлопець попросив підвезти його до якогось житлового комплексу за кілька кварталів. Це було недалеко, той він погодився. Однак під'їхавши туди, пасажир раптом простягнув руку й посигналив групі інших хлопців, що стояли на вулиці.

Я запитав його, навіщо він це зробив, і він відповів, що намагався привернути увагу своїх приятелів, щоб підвезти їх. Я сказав йому "ні" і поїхав далі. Він розсердився на мене і сказав, що я міг би їх підібрати,

– пише IDM3.

Власник автомобіля не здався й заявив, що не збирається займатися перевезенням його друзів і пасажирам не варто чіпати ні клаксон, ні магнітолу, ні будь-що інше в чужій автівці. На що пасажир "дуже розлютився й почав лаятися і проклинати" водія.

"Я теж розлютився і був готовий битися. Аж тут побачив офіцерів, які припаркувалися на узбіччі. Я зупинився, зупинив їх і сказав цьому жартівникові, щоб він вийшов з машини і більше ніколи не просив підвезти його", – продовжує IDM3.

Він каже, що минуло кілька місяців, перш ніж цей хлопець, якого автор описує як добре знаного в місті лінивого неробу, перепросив.