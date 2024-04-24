Термонатор: компания продает робособаку с огнеметом и лазерным наведением

Компания Throwflame, известная тем, что расширяет границы нетрадиционных продуктов, представила Thermonator - робота-собаку, оснащенного огнеметом. Казалось бы, что может пойти не так.

Презентация этого своеобразного творения стала продолжением тизерной кампании, которую Throwflame начала прошлым летом. Теперь Thermonator официально доступен для покупки в Соединенных Штатах.

А тем временем Робот Magirus помог тушить пожар, возникший на месте российского удара в Одесской области

В рекламном видеоролике, выпущенном компанией, показано, как робопес путешествует лесными массивами, выпуская пламя под музыкальное сопровождение.

Для чего его вообще создали?

На самом деле робот предназначен для таких целей, как:

охрана дикой природы (контролируемые пожары для борьбы с лесными возгораниями),

сельскохозяйственное применение (компания предлагает использовать робота для расчистки снега, например),

развлечения (что бы это ни означало).

Высокая цена в 9420 долларов может отпугнуть случайных покупателей, которые ищут быстрых острых ощущений, хотя это вряд ли помешает покупателям, для которых это незначительная трата. Thermonator позиционируется не как оружие, а скорее как инструмент с различными практическими применениями.

Похоже, что базой для Thermonator служит китайский робот Unitree Go1 стоимостью до 3500 долларов.

Дополнением Throwflame к этой платформе является огнемет ARC, известный своей компактной конструкцией и модульностью, который продается по цене до 899 долларов.

Термонатором можно управлять дистанционно через смартфон и он может похвастаться такими функциями, как LiDAR-картографирование для потенциальной автономной навигации. С радиусом действия до почти 30 метров, управляемый лазерным прицелом, он обеспечивает контролируемые очереди огня, одновременно предоставляя операторам видео в реальном времени для улучшения осведомленности о ситуации.

Смотрите также Boston Dynamics представляет новое поколение роботов Atlas после отправки старых на пенсию

Несмотря на заверения о мерах безопасности, в том числе ограниченное время автономной работы и топливную емкость, беспокойство относительно злоупотреблений такой технологией очевидны. Сразу вспоминается история с "неогнеметами", которые продавал Илон Маск от имени Boring Company. Некоторые владельцы этих компактных огнеметов столкнулись с проблемами по всему миру.