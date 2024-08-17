В Австралии обычные автобусы уже 35 лет ездят по колеям: детали и преимущества концепции

В одной из самых интригующих идей по трансформации общественного транспорта инженеры поставили привычные нам автобусы на бетонные пути. Они похожи на железнодорожные и позволят мгновенно превращать один из самых популярных видов бензинового транспорта в аналог поездов.

Первое применение назвали крайне успешным

Эту концепцию, которая получила название O-Bahn, впервые придумали еще в 70-х годах, но она не получила широкой популярности несмотря на все свои преимущества. В Аделаиде, пятом по численности населения городе Австралии с примерно 1,4 миллиона жителей, бетонные пути позволяют беспрепятственно путешествовать между северо-восточными пригородами и центральным деловым районом. Бетонные пути всегда свободны от автомобилей и проходят там, где нет обычных дорог.

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Аделаида остановилась на этом варианте, а не на легкой железной дороге или других видах общественного транспорта, из-за ряда политических и географических вызовов, которые повлекло бы строительство железнодорожной системы. Эта система минимизировала влияние на деловой район Аделаиды, который и без того бурно развивается, и одновременно позволила обеспечить эффективный и беспрепятственный общественный транспорт из пригородов.

O-Bahn имеет 12 километров бетонных путей, которые начинаются на площади Чайного дерева в Модбери, северо-восточном пригороде Аделаиды, и заканчиваются на кольцевой дороге Аделаиды в Гекне, где водители съезжают с путей и продолжают поездку как обычные дорожные автобусы. По дороге есть две остановки в разных населенных пунктах пригорода.

Как это работает: видео

Каждое направление движения на O-Bahn имеет две специальные бетонные рельсы, по которым ездят шины автобуса, а на внешних краях путей есть вертикальные бордюры, которые направляют вспомогательные колеса на каждом углу автобуса и лишают водителя необходимости управлять автобусом. Направляющие колеса движутся по вертикальным бордюрам по краям колеи, а водитель автобуса, по-прежнему, контролирует ускорение и торможение.

Ключевое преимущество системы O-Bahn – это пространство. Она позволяет не строить широкие дороги, которые по закону Австралии должны соответствовать определенным критериям. Хотя экономия в цифрах может казаться незначительной, когда речь идет о поиске места для новой транспортной артерии через переполненный город, каждый метр имеет значение. Это, в частности, экономит значительные средства путем уменьшения объема приобретения недвижимости, необходимой для освобождения места для нового проекта.

Учитывая огромный успех O-Bahn в Аделаиде, удивительно, что другие регионы не ввели подобные системы. Питтсбург коротко экспериментировал с рельсами, но это так и не прижилось.