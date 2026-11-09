Продолжается ли эволюция человека: у ученых есть 5 аргументов в пользу этого

Где искать следы современной эволюции?

Исследования показывают, что люди до сих пор эволюционируют, а изменения заметны в коже, глазах, крови и кишечнике. Один из самых ярких задокументированных примеров современного естественного отбора касается именно кишечника, пишет ScienceAlert.

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Как молоко изменило наш кишечник?

Примерно 10 тысяч лет назад люди в некоторых регионах приручили коров и других травоядных животных, а затем научились их доить. Проблема заключалась в том, что кишечник взрослого млекопитающего не был готов к лактозе. Однако у части наших предков были варианты генов, которые позволяли употреблять молочные продукты без вреда для здоровья.

Современные генетические исследования в Европе, Восточной Африке и на Ближнем Востоке показывают, что со временем эти варианты распространились благодаря естественному отбору. Вероятно, именно поэтому сегодня 30–35 процентов взрослого населения мира хорошо переносит лактозу.

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Почему картофель важен для жителей Анд?

В Андах кишечник людей формировался не молоком, а картофелем. Народ кечуа, происходящий от коренных жителей высокогорья Анд, одним из первых в мире одомашнил эту культуру. В прошлом году исследователи обнаружили, что этот народ, по-видимому, лучше приспособлен к перевариванию крахмала, чем почти любая другая группа людей на Земле.

Биологи давно подозревали, что различные группы людей выработали генетические адаптации в ответ на свой рацион. Но очень мало случаев, когда доказательства настолько убедительны– прокомментировал эволюционный антрополог Омер Гокчумен из Университета Буффало.

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Когда предки коренных жителей Анд начали выращивать картофель, преимущество, вероятно, получили люди с большим количеством копий определенного варианта гена. Примерно 10 тысяч лет назад те, у кого было около 10 копий или больше, получили преимущество в выживании или размножении на 1,24 процента за поколение. Это немного, но за тысячелетия это накапливается. По словам Гокчумена, люди с меньшим количеством копий со временем исчезали из популяции, возможно, из-за меньшего потомства.

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Как кровь помогает жить в горах?

Адаптация происходит и в наших сосудах. Жители Тибетского плато более 10 тысяч лет живут на большой высоте, и это привело к интересным изменениям в местных сообществах. Антрополог Синтия Билл из Университета Кейс Вестерн Резерв в США много лет изучает, как организм реагирует на недостаток кислорода. В 2024 году она вместе с командой сообщила, что тибетские общины обладают чертами, которые улучшают способность крови доставлять кислород. Билл назвала это примером продолжающегося естественного отбора.

Этот пример особенно убедителен, поскольку связан с размножением. Среди 417 непальских женщин, которые всю жизнь прожили на высоте более 3500 метров, больше всего живорождений было у тех, у кого эритроциты отличались необычно высокой насыщенностью кислородом. Билл объяснила, что раньше ученые знали о пользе более высокой насыщенности гемоглобина кислородом, а теперь понимают: чем она выше, тем больше пользы. Количество живорожденных детей позволяет измерить эту пользу.

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Почему у людей светлеет кожа?

Некоторые признаки естественного отбора заметны снаружи. Пигментация кожи – распространенный пример адаптации к солнечному свету. Принято считать, что ранние люди в Африке имели более темную кожу, потому что она защищала ДНК от повреждений сильным ультрафиолетом. Чем дальше от экватора, тем давление естественного отбора, по-видимому, действует в пользу более светлой кожи.

В этом году крупнейший на сегодняшний день набор древней ДНК показал следы естественного отбора среди западных евразийцев. В этой линии обнаружили почти 500 вариантов генов, которые изменились за последние 10 тысяч лет. Многие из них соответствуют известным физиологическим признакам, таким как жировые отложения, целиакия или шизофрения. Однако один из самых ярких сигналов касался пигментации кожи: за последние 10 тысяч лет варианты генов, связанные с более светлой кожей, стали более распространенными.

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Это, вероятно, отражает отбор в пользу более высокого синтеза витамина D в регионах с низким уровнем солнечного света среди земледельцев, которые почти не получали его с пищей– заявили авторы исследования.

Влияет ли эволюция на зрение?

Даже то, как вы читаете этот текст, может быть результатом естественного отбора. Близорукость за последние десятилетия резко распространилась. В 2021 году исследователи обнаружили в британском биобанке UK Biobank связь этого состояния с мутантными аллелями. Их частота возросла за последние 25 лет, возможно, из-за естественного отбора.

Хотя близорукость может препятствовать выживанию, некоторые связанные с ней варианты генов, вероятно, обладают другими преимуществами для размножения. Это называется антагонистической плейотропией – эволюционной теорией, согласно которой определенные гены приносят пользу в начале жизни, но вредят позже. По оценкам авторов, только в Великобритании естественный отбор приводит к появлению более 100 тысяч случаев близорукости за поколение.

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Эволюция не всегда делает нас здоровее или приспособленнее. Естественный отбор поддерживает гены, помогающие выжить, но они могут влечь за собой и менее выгодные признаки. Современный мир меняется, поэтому будут меняться и эволюционные давления, формирующие наш вид. Эволюция человека точно не завершилась.