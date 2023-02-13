Южная Австралия нацелилась на 100% возобновляемую энергетику благодаря станции электролиза водорода

Южная Австралия снова расширяет границы зеленой энергетики своим последним проектом – крупнейшей в мире водородной электростанцией. Штат, ранее построивший первую в мире крупную сетевую батарею, поставил перед собой еще более амбициозные цели, создав водородную электростанцию, питающуюся от электролизной установки, в 10 раз больше, чем любая из тех, что сейчас эксплуатируются.

Южная Австралия является лидером движения за декарбонизацию, поскольку почти 70% ее электроэнергии производится из возобновляемых источников. Ожидается, что штат превысит отметку в 100% производства электроэнергии из возобновляемых источников задолго до запланированного на 2030 год, и уже достиг 100% покрытия операционного спроса путем возобновляемых источников в течение 180 дней в 2021 году.

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Однако штат также столкнулся с проблемой избыточной генерации, поскольку шторм в конце 2021 года разрушил линию электропередач, которая использовалась для экспорта избыточной энергии в соседний штат Виктория. Ситуация вынудила австралийского оператора энергетического рынка отключить значительную часть солнечных ресурсов штата и даже попросить потребителей использовать больше энергии.

Партнерство штата с компаниями Tesla и Neoen в строительстве первого в мире крупного завода по производству аккумуляторов в 2017 году закрепило его позицию мирового лидера по производству и хранению возобновляемой энергии. С этого момента государство одобрило еще несколько масштабных проектов по хранению энергии, включая большие аккумуляторы и насосные гидростанции.

Крупнейшая в мире водородная электростанция

Новая водородная электростанция, полностью финансируемая правительством штата Южная Австралия с инвестициями в размере 600 миллионов австралийских долларов (415 миллионов долларов США), должна быть введена в эксплуатацию до 2025 года. Станция будет поглощать избыточную возобновляемую энергию из сети, производя водород с помощью электролизной установки мощностью 250 МВт, который будет храниться на месте. В периоды низкого уровня возобновляемой энергии, например вечером и зимой, накопленный водород будет превращаться обратно в электроэнергию с помощью генератора мощностью 200 МВт или блока топливных элементов.

Хотя водород может быть не таким эффективным, как аккумуляторы для кратковременного хранения и диспетчеризации энергии, он имеет потенциал быть полезным в долгосрочной перспективе как резервный источник питания для полностью возобновляемой сети во время длительных энергетических засух.

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Правительство также рассматривает этот проект как возможность дать толчок местному водородному рынку, поставляя избыточный водород компаниям, желающим использовать его в различных сферах, включая транспорт, экологически чистую сталь, внутреннее газоснабжение, производство и экспорт.

Таким образом, смелый шаг правительства Южной Австралии по полному финансированию крупнейшей в мире водородной электростанции ставит вызов, который может доказать преимущества и недостатки водорода как решение для хранения электроэнергии на уровне сети. Предложения по проекту должны быть представлены в следующем месяце, и при таких коротких сроках цепочка поставки на основе водорода может быть развернута всего за два года.