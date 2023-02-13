Південна Австралія є лідером руху за декарбонізацію, оскільки майже 70% її електроенергії виробляється з відновлюваних джерел. Очікується, що штат перевищить позначку в 100% виробництва електроенергії з відновлюваних джерел задовго до запланованого на 2030 рік, і вже досягнув 100% покриття операційного попиту лише шляхом відновлюваних джерел протягом 180 днів у 2021 році.

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Однак штат також зіткнувся з проблемою надлишкової генерації, оскільки шторм наприкінці 2021 року зруйнував лінію електропередач, яка використовувалася для експорту надлишкової енергії до сусіднього штату Вікторія. Ситуація змусила австралійського оператора енергетичного ринку відключити значну частину сонячних ресурсів штату і навіть попросити споживачів використовувати більше енергії.

Партнерство штату з компаніями Tesla та Neoen у будівництві першого у світі великого заводу з виробництва акумуляторів у 2017 році закріпило його позицію світового лідера у виробництві та зберіганні відновлюваної енергії. Відтоді держава схвалила ще кілька масштабних проєктів зі зберігання енергії, включаючи більші акумулятори та насосні гідростанції.

Найбільша у світі воднева електростанція

Нова воднева електростанція, яка повністю фінансується урядом штату Південна Австралія з інвестиціями в розмірі 600 мільйонів австралійських доларів (415 мільйонів доларів США), має бути введена в експлуатацію до 2025 року. Станція поглинатиме надлишкову відновлювану енергію з мережі, виробляючи водень за допомогою електролізної установки потужністю 250 МВт, який зберігатиметься на місці. У періоди низького рівня відновлюваної енергії, наприклад, ввечері та взимку, накопичений водень буде перетворюватися назад в електроенергію за допомогою генератора потужністю 200 МВт або блоку паливних елементів.

Хоча водень може бути не таким ефективним, як акумулятори, для короткочасного зберігання та диспетчеризації енергії, він має потенціал бути корисним у довгостроковій перспективі як резервне джерело живлення для повністю відновлюваної мережі під час тривалих енергетичних посух.

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Уряд також розглядає цей проєкт як можливість дати поштовх місцевому водневому ринку, постачаючи надлишковий водень компаніям, які хочуть використовувати його в різних сферах, включаючи транспорт, екологічно чисту сталь, внутрішнє газопостачання, виробництво та експорт.

Таким чином, сміливий крок уряду Південної Австралії щодо повного фінансування найбільшої у світі водневої електростанції ставить виклик, який може довести переваги та недоліки водню як рішення для зберігання електроенергії на рівні мережі. Пропозиції щодо проекту мають бути подані наступного місяця, і за таких коротких термінів ланцюжок постачання на основі водню може бути розгорнутий всього за два роки.