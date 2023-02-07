Apple A16 або М2 вийшли восени 2022 року й залишатимуться актуальними до наступного вересня, коли, ймовірно, світ побачить третє покоління фірмових процесорів. У ньому "яблучна" компанія мусить провадити багато покращень, якщо хоче зберегти першість. Бо на п'яти їй уже наступає Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

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Що відомо

Наразі Snapdragon 8 Gen 3 поки існує тільки у вигляді інженерних зразків, але вже зараз показує кращі результати. Тестували майбутній чип у Geekbench 5 – спеціальному програмному забезпеченні для оцінки потужностей смартфонів.

Результат однопотокового тесту – 1930 балів.

Багатопотокового – 6236 балів.

Для порівняння, результат A16 Bionic – 1877 і 5447 балів, а Snapdragon 8 Gen 2 – 1495 і 5007 балів відповідно.

Крім підвищення потужності Gen 3 обіцяє споживати на 20 відсотків менше енергії, ніж попереднє покоління.

Ще раз зазначимо, що це лише попередні результати, адже чип поки що знаходиться в активній розробці, тому виробник ще може внести зміни, розігнавши технологію до ще кращих показників.

Точна дата його виходу на ринок невідома, але традиційно це відбувається в другій половині року. Однак не варто забувати й те, що М3 повинен вийти раніше, ніж Gen 3, а його характеристики невідомі й навряд чи будуть розкриті до вересневої презентації. Тому Apple має всі шанси перевершити навіть такі показники.