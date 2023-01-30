Цей імплант, використання якого не вимагатиме втручання в тканини мозку, має допомогти пацієнтам керувати цифровою електронікою за допомогою одних нейронних сигналів. Вони зможуть рухати курсор на екрані та набирати текст повідомлень силою думки.

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Що відомо

Пристрій Layer 7 Cortical Interface нагадує шматок скотчу і складається з маси електродів, тонших за людське волосся. Це дозволяє закріпити їх на поверхні мозку, не ушкоджуючи тканини.

Percision у 2021 році створив Бенджамін Рапопорт, співзасновник компанії Ілона Маска Neuralink, яка займається розробками у тій же області. Але якщо нейроімплант Neuralink вживляється в тканини мозку, то фахівці Precision вигадали менш інвазивний хірургічний метод. Для імплантації потрібно лише зробити тонкий розріз у черепі й просунути туди пластинку з електродами.

Розріз має бути не більше міліметра завтовшки, так що для операції пацієнту не треба навіть голити волосся на голові. Крім того, ця процедура є оборотною: імплант можна буде видалити, коли потреба в ньому відпаде.

Мені здається, це великий прогрес у порівнянні з технологіями, які вимагають, наприклад, краніотомію, видалення значної частини черепа, що забирає багато часу та несе ризик зараження. Я не зустрічав нікого, хто б хотів, щоб йому в черепі просвердлили дірку,

– каже Майкл Магер, ще один засновник Precision Neuroscience.

Недолік технології Precision, на думку сторонніх експертів, у тому, що пристрій, розташований на поверхні кори, зчитуватиме сигнали мозку менш ефективно, ніж імплантований.

Компанія вже проводила експерименти на тваринах та розраховує отримати дозвіл на клінічні випробування на людях у найближчі місяці.