5 лучших бесплатных программ для редактирования фотографий для Android и iPhone

Если вы хотите редактировать фотографии прямо на вашем смартфоне, у вас есть очень много вариантов, ведь магазины приложений заполнены буквально тысячами различных наименований. На самом деле большинство из них — это мусорные приложения, которые в лучшем случае завалят вас рекламой. Но как найти среди них что-то действительно полезное?

Photoshop Express

Несмотря на то, что программа для компьютера стоит немалых денег, мобильной версией можно пользоваться бесплатно. Она имеет некоторые платные функции и фильтры, но большинству пользователей будет достаточно базовых возможностей, которых значительно больше.

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Photoshop Express от Adobe - это простая, но мощная программа, которая позволяет быстро редактировать фотографии. Доступные инструменты включают наложение фильтров, текста, рамок и стикеров, внесение изменений в такие настройки, как яркость, контраст, насыщенность, а также снятие размеров, сглаживание, удаление элементов, коррекция лица и многое другое.



Photoshop Express / Коллаж 24 Канала

Lightroom

Еще одна программа для редактирования фотографий от компании Adobe. Сегодня она, можно сказать, не такая полезная, как раньше, поскольку разработчики сделали много старых функций платными, а некоторые вообще исчезли из приложения (вероятно, переориентируя пользователей на Photoshop). Однако Lightroom все еще позволяет выполнять базовые редактирования фотографий, а также применять как заранее загруженные фильтры, так и собственноручно созданные.

По собственному опыту можем отметить, что из всех программ, которые сейчас можно найти на рынке, Lightroom лучше всего работает с зернистостью.

Поэтому если вам не нужно выполнять сложные манипуляции с двойной экспозицией, изменением формы или наложением элементов, это приложение вам понравится. К тому же оно позволяет загружать пресеты с фильтрами, созданные другими пользователями, которых в интернете можно найти огромное количество.

Snapseed

Snapseed – это, пожалуй, самый легкий и удобный в пользовании фоторедактор, который уже давно купила компания Google. Однако он от этого нисколько не стал хуже.

Здесь вы можете выполнить как базовые манипуляции с яркостью, контрастом и насыщенностью, так и работать с кривыми, балансом белого, фильтрами, зернистостью (хотя фаворитом в этом все равно остается Lightroom), добавлением таких настроек как ретро-стиль, винтаж, гранж, глянец, HDR-эффекты.

Кроме того, здесь доступна чрезвычайно полезная функция изменения перспективы, а также расширение полей (система автоматически расширяет фото, добавляя недостающие элементы самостоятельно).

Также вы можете пользоваться двойной экспозицией, виньетками, размытием, точечным редактированием и наконец применять специальную функцию для удаления нежелательных элементов, которая работает едва ли не лучше всех.

Приложение позволяет сохранять собственные фильтры.

Google Фото

Хотя Google Фото предварительно устанавливается на многих устройствах, работающих под управлением Android и даже выполняют там функцию базовой галереи, на многих смартфонах об этом приложении и не слышали.

Инструментов программы достаточно для повседневного редактирования фотографий, и вы будете довольны ею, если вам нужно выполнить быстрое редактирование. Например, исправить освещение, обрезать и применить простые фильтры.

Также вы можете рисовать на фото или переключиться на Google Lens для поиска предметов по изображению в интернете.

Программа не подойдет для тех, кто желает выполнять сложные манипуляции, по крайней мере пока что. Дело в том, что компания собирается добавить в нее искусственный интеллект (пока неясно, будет ли он платным), который сможет редактировать фото на совершенно новом уровне: добавлять и удалять элементы, перекрашивать, двигать вещи на фото с места на место, менять неудачные выражения лица и многое другое.

Canva

Хотя Canva не является в прямом смысле редактором фото, эта программа станет очень полезной всем, кто работает с фото и соцсетями. Здесь очень удобно создавать различные Stories, постеры, объявления и публикации для ленты.

Canva предлагает тысячи графических шаблонов и элементов изображений, а также некоторую помощь искусственного интеллекта. Шаблоны Canva доступны и оптимизированы для любой платформы социальных сетей – YouTube, TikTok, Facebook, Snapchat, Twitter, LinkedIn, Reddit.

Чтобы пользоваться Canva, вам не нужны специальные навыки. Все, что вам нужно сделать, это загрузить фотографию и воспользоваться многочисленными функциями.

В большинстве случаев вам будет достаточно даже бесплатной версии, но если вам нужно что-то посложнее, можно подумать и над подпиской. Она дает больше уникальных элементов, шаблонов и функциональных возможностей, таких как удаление фона и мгновенное изменение размера фотографии или всего проекта.