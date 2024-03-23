Выравнивались ли когда-нибудь все планеты Солнечной системы в одну линию?

Солнечной системе примерно 4,6 миллиарда лет, если считать ее начало от рождения Солнца. Планеты несколько моложе они начали формироваться на несколько миллионов лет позже. Однако и им тоже миллиарды лет. За это время каждая совершила бесчисленное количество оборотов вокруг звезды, порой выравниваясь в одну линию со своими соседями. Но был ли в истории момент, когда абсолютно все планеты выровнялись?

Сложный вопрос

Ответ зависит от того, насколько придирчивым и точным будет определение понятия "выравнивание" для планет Солнечной системы. Начнем с того, что орбиты планет наклонены под разным углом к солнечному экватору. Это означает, что когда планеты выстраиваются в линию на небе, на самом деле они в большинстве случаев не расположены на прямой линии в трехмерном пространстве.

Концепция выравнивания планет, чем какого-либо значительного физического выравнивания в космосе

Планетарное соединение — это когда две или более планет появляются близко друг к другу с нашей точки зрения на Земле. Важно отметить, что на самом деле планеты никогда не находятся близко друг к другу. Даже когда две планеты кажутся человеку на Земле выстроенными в линию, они все равно чрезвычайно далеки друг от друга в космосе.

Определение того, насколько близко должны быть расположены планеты, чтобы считаться выровненными, не является четко очерченным, рассказывает Вейн Баркхаус, астрофизик из Университета Северной Дакоты. Любое такое определение будет включать "угловые градусы" – способ, которым астрономы измеряют видимое расстояние между двумя небесными объектами на небе.

Если измерить расстояние по кругу всего горизонта, то оно будет равно 360 градусам. Чтобы дать представление о размерах горизонта, полная луна выглядит лишь на пол градуса в поперечнике, согласно данным обсерватории Лас-Кумбрес в Голете, Калифорния.



Угловой обзор неба / Фото LCO



Луна на небе занимает лишь половину градуса / Фото LCO

Меркурий, Венера и Земля выравниваются в пределах 3,6 градуса в среднем каждые 39,6 года .

. Все восемь планет, по подсчетам, будут выстраиваться в одну линию в пределах 3,6 градуса каждые 396 миллиардов лет . Это означает, что этого никогда не происходило и не произойдет, поскольку Солнце к тому времени раздуется, а поглотив ближайшие планеты (включая, предположительно, и с Землей). Произойдет это уже через 6 миллиардов лет. Таким образом, в нашей Солнечной системе останется лишь пять планет.

. Это означает, что этого никогда не происходило и не произойдет, поскольку Солнце к тому времени раздуется, а поглотив ближайшие планеты (включая, предположительно, и с Землей). Произойдет это уже через 6 миллиардов лет. Таким образом, в нашей Солнечной системе останется лишь пять планет. Наименьшие шансы у планет выровняться в пределах 1 градуса на небе. Такое, по подсчетам, может случиться лишь раз в 13,4 триллиона лет. Для сравнения, возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет.

Если считать восемь планет выровненными, если они находятся в одном участке неба шириной 180 градусов, то в следующий раз это произойдет 6 мая 2492 года. Последний раз восемь планет были сгруппированы в пределах 30 градусов 1 января 1665 года, а в следующий раз это произойдет 20 марта 2673 года, согласно данным Национальной солнечной обсерватории в Сакраменто Пик, Калифорния.

Выравнивание планет практически не имеет значительного физического влияния на Землю. Нет никакой опасности усиления землетрясений, изменения погоды или чего-то подобного. Изменение силы притяжения, которую почувствует Земля вследствие любого выравнивания планет, также является незначительным.