Складне питання

Відповідь залежить від того, наскільки прискіпливим і точним буде визначення поняття "вирівнювання" для планет Сонячної системи. Почнемо з того, що орбіти планет нахилені під різним кутом до сонячного екватора. Це означає, що коли планети вишиковуються в лінію на небі, насправді вони в більшості випадків не розташовані на прямій лінії в тривимірному просторі.

Концепція вирівнювання планет більше стосується візуального вигляду з нашої перспективи на Землі, ніж будь-якого значного фізичного вирівнювання в космосі

Планетарне з'єднання — це коли дві або більше планет з'являються близько одна до одної з нашої точки зору на Землі. Важливо зазначити, що насправді планети ніколи не знаходяться близько одна до одної. Навіть коли дві планети здаються людині на Землі вишикуваними в лінію, вони все одно надзвичайно далекі одна від одної в космосі.

Визначення того, наскільки близько повинні бути розташовані планети, щоб вважатися вирівняними, не є чітко окресленим, розповідає Вейн Баркхаус, астрофізик з Університету Північної Дакоти. Будь-яке таке визначення включатиме "кутові градуси" – спосіб, яким астрономи вимірюють видиму відстань між двома небесними об'єктами на небі.

Якщо виміряти відстань по колу всього горизонту, то вона дорівнюватиме 360 градусам. Щоб дати уявлення про розміри горизонту, повний місяць виглядає лише на пів градуса в поперечнику, згідно з даними обсерваторії Лас-Кумбрес у Голеті, Каліфорнія.



Кутовий огляд неба / Фото LCO



Місяць на небі займає лише пів градуса / Фото LCO

Меркурій, Венера і Земля вирівнюються в межах 3,6 градуса в середньому кожні 39,6 року .

. Всі вісім планет, за підрахунками, вишиковуватимуться в одну лінію в межах 3,6 градуса кожні 396 мільярдів років . Це означає, що цього ніколи не відбувалося і не відбудеться, оскільки Сонце до того часу роздується, а поглинувши найближчі планети (включно, імовірно, і з Землею). Станеться це вже через 6 мільярдів років. Таким чином, у нашій Сонячній системі залишиться лише п'ять планет.

. Це означає, що цього ніколи не відбувалося і не відбудеться, оскільки Сонце до того часу роздується, а поглинувши найближчі планети (включно, імовірно, і з Землею). Станеться це вже через 6 мільярдів років. Таким чином, у нашій Сонячній системі залишиться лише п'ять планет. Найменші шанси у планет вирівнятися в межах 1 градуса на небі. Таке, за підрахунками, може трапитися лише раз на 13,4 трильйона років. Для порівняння, вік Всесвіту становить близько 13,8 мільярда років.

Якщо вважати вісім планет вирівняними, якщо вони знаходяться в одній ділянці неба шириною 180 градусів, то наступного разу це станеться 6 травня 2492 року. Востаннє вісім планет були згруповані в межах 30 градусів 1 січня 1665 року, а наступного разу це станеться 20 березня 2673 року, згідно з даними Національної сонячної обсерваторії в Сакраменто Пік, Каліфорнія.

Вирівнювання планет практично не має значного фізичного впливу на Землю. Немає ніякої небезпеки посилення землетрусів, зміни погоди або чогось подібного. Зміна сили тяжіння, яку відчує Земля внаслідок будь-якого вирівнювання планет, також є незначною.