Исследование показало, как часто украинцы меняют смартфоны

Команда Rakuten Viber выяснила, как часто украинцы покупают новый телефон. В опросе приняли участие более 20 тысяч пользователей.

Как часто украинцы покупают новый смартфон?

Большинство украинцев покупают новый телефон реже, чем раз в 4 года – ждут, пока он совсем не сломается. Еще часть опрошенных покупает раз в 2–4 года, а каждый пятый – не покупает вовсе, поскольку обычно получает телефон в подарок, рассказали 24 Каналу представители Rakuten Viber.

Ответы на вопрос "Как правило, как часто вы покупаете новый телефон?" распределились следующим образом:

Реже, чем раз в 4 года – пока он не сломается совсем, новый не покупаю – 60%;

Не покупаю телефоны сам/-а, обычно их дарят – 18%;

Раз в 2–4 года – 15%;

Реже, чем раз в 4 года. Лучше вложусь в другую технику (ноутбук, компьютер и т. д.) – 6%;

Выходит новая модель и покупаю, примерно раз в год – 1%.

Рост цен на технику: планируют ли украинцы вкладываться в нее сейчас

Несмотря на прогнозы роста цен на технику, большинство украинцев не планируют покупать гаджеты заранее: 74% опрошенных признаются, что у них нет на это средств даже по нынешним ценам.

На вопрос "Учитывая прогнозируемое подорожание техники (смартфонов, ноутбуков и т. п.), планируете ли вы что-то покупать, пока цены держатся?" ответили так: