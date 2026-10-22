Як часто українці купують новий смартфон?

Більшість українців купують новий телефон рідше, ніж раз на 4 роки – чекають, поки зовсім не зламається. Ще частина опитаних купує раз на 2 – 4 роки, а кожен пʼятий – не купує зовсім, оскільки зазвичай отримує телефон у подарунок, розповіли 24 Каналу представники Rakuten Viber.

Відповіді на питання "Зазвичай, як часто купуєте новий телефон?" розподілилися так:

Рідше ніж раз на 4 роки – поки не зламається зовсім, новий не купую – 60%;

Не купую телефони сам/-а, зазвичай дарують – 18%;

Раз на 2 – 4 роки – 15%;

Рідше ніж раз на 4 роки. Краще вкладуся в іншу техніку (ноутбук, комп'ютер тощо) – 6%;

Виходить нова модель, і купую, десь раз на рік – 1%.

Зростання цін на техніку: чи планують українці вкладатися зараз

Попри прогнози щодо зростання цін на техніку, більшість українців не планують купувати гаджети заздалегідь: 74% опитаних зізнаються, що не мають на це коштів і за нинішніми цінами.

На питання "З огляду на прогнозоване здорожчання техніки (смартфонів, ноутбуків тощо), чи плануєте щось купляти, поки ціни тримаються?" відповіли так: