Как лучше всего фотографировать северное сияние с помощью Android-смартфона

В ближайшие дни Украина, возможно, снова увидит северное сияние, которое станет следствием вчерашних вспышек класса X на Солнце. Даже если этого не случится 16-17 мая, то наша звезда еще некоторое время будет находиться на пике активности, извергая мощные выбросы корональной массы и провоцируя новые зрелищные свечения. Если вы хотите сохранить память об этом зрелище, вот лучший способ это сделать.

Северное сияние обычно не видно так далеко на юг, но самая сильная за 20 лет магнитная буря привела к тому, что его можно было наблюдать в родных уголках Украины. В отдельном материале мы рассказали, чего следует ждать в ближайшее время.

Как сфотографировать северное сияние

Прежде всего стоит отметить, что видимость сияния будет зависеть от того, где вы живете, уровня светового загрязнения и многих других факторов. Невооруженным глазом вы можете заметить некоторые цвета в небе или небольшой оттенок, но ваша камера может увидеть больше при определенных условиях.

Используя ночной режим или режим длинной выдержки, вы можете запечатлеть северное сияние так, что оно будет выглядеть даже лучше, чем для невооруженного глаза. Вот как это сделать.

Для начала вам понадобятся две вещи. Темная среда с минимальным световым загрязнением и штатив (или другой способ на определенное время обездвижить ваш смартфон).

Установите телефон на штатив и откройте приложение камеры.

Затем на экране выберите режим "Ночная съемка", что размещена, как правило, на нижней панели. Если северное сияние уже хорошо видно невооруженным глазом, вы, вероятно, сможете снять его просто с помощью этого режима.

Астрофотография на Google Pixel

Но астрофотография может захватить гораздо больше деталей, так же, как и таймлапс. Проблема в том, что астрофотография доступна в основном только на Pixel благодаря его настроенным камерам. Приложения Google Камера, которые устанавливаются благодаря портированию на другие смартфоны, не имеют такого режима, ограничиваясь только ночной съемкой.

Чтобы запустить астрофотографию на вашем Pixel, установите телефон на штатив и убедитесь, что он стоит на устойчивой поверхности.

Через несколько секунд, оставаясь неподвижным, вы увидите, как на кнопке спуска затвора появится иконка со звездочками.

Осторожно коснитесь этой кнопки, и телефон начнет процесс, который может длиться до 4 минут.



Ночной режим в Google Камере и функция астрофотографии / Фото

После завершения съемки ваш телефон обработает изображение и экспортирует фотографию, а также таймлапс снимка, что особенно интересно для съемки северного сияния в движении.

Другие смартфоны

Хотя немногие другие телефоны на Android имеют специальные режимы для астрофотографии, вы все равно можете сделать хороший снимок с помощью стандартных ночных режимов. Большинство устройств, включая Samsung Galaxy, переходят в ночной режим автоматически, когда наступает темнота. Но такие смартфоны, как Xiaomi нуждаются в ручном переключении.

Если вы можете видеть сияние невооруженным глазом, то стандартный ночной режим вашего телефона, вероятно, также сможет сделать его изображение. Если же вы видите полярное сияние едва-едва, вам, скорее всего, придется погрузиться в ручной режим съемки и искать варианты с длинной экспозицией.

На современных устройствах Samsung Galaxy вы сможете получить доступ к длинной экспозиции двумя способами. В специальном режиме "Ночь" вы можете переключиться с автоматической экспозиции на "Max". Кроме того, вы можете погрузиться в режим "Pro" и увеличить "Скорость" до 5 или 6 секунд. Как и в случае с Pixel, для этого вам непременно понадобится штатив.

В смартфонах других брендов вам, вероятно, также будет доступен ночной режим с автоматическими настройками, а также профессиональный, где вы вручную можете выставлять показатели.