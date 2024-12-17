Intel отмечает 50-летие культового процессора 8080, который произвел революцию в вычислениях

Корпорация Intel празднует 50-летие своего революционного процессора 8080 – чипа, который не только произвел революцию в микропроцессорной индустрии, но и заложил основу для современных персональных компьютеров. По этому случаю Intel открыла выставку в своем музее в Санта-Кларе, Калифорния, которая будет демонстрировать наследие 8080-го и его влияние на мир технологий.

Выпущенный в 1974 году, Intel 8080 был первым настоящим универсальным микропроцессором, который превратил микросхемы из одноразовых компонентов в универсальные, многофункциональные процессоры, рассказывает 24 Канал.

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8080 был прямым ответом на ограничения своих предшественников, Intel 4004 и 8008, которые изначально были разработаны для конкретных устройств, таких как печатный калькулятор 141-PF компании Busicom и Datapoint 2200 компании Computer Terminal Corporation.

Главный конструктор Федерико Фаггин (Federico Faggin), который также работал над 4004 и 8008, при разработке 8080 учел отзывы клиентов.



Федерико Фаггин – конструктор Intel 8080 / Фото wikipedia

В отличие от предыдущих моделей, 8080 мог выполнять 290 000 операций в секунду – в 10 раз больше, чем 8008 – и имел более удобную 40-контактную конфигурацию для облегчения подключения.

Повышенная скорость, гибкость и вспомогательная поддержка сделали его настоящим однокристальным микропроцессором, что открыло новую эру развития компьютеров.

Процессор, который изменил индустрию

Влияние 8080 было глубоким. В отличие от предыдущих процессоров, которые изготавливались на заказ для конкретных клиентов, 8080 был универсальным чипом, доступным для всех. За 360 долларов компании могли запрограммировать 8080 на выполнение самых разнообразных задач, что вызвало волну инноваций в бытовой электронике, персональных компьютерах и разработке программного обеспечения.



Intel 8080 / Фото Wikipedia

Влияние чипа распространилось на развитие архитектуры x86, которая и сегодня остается самой распространенной архитектурой процессоров в мире. Современные чипы Intel, в том числе те, что используются в домашних компьютерах, автомобилях, серверах и подключенных устройствах, все еще несут "генетику" 8080, как утверждают в компании.

Выставка в музее Intel демонстрирует ранние устройства на базе 8080. Одним из самых знаковых примеров является персональный компьютер Altair 8800, представленный MITS в 1975 году.



Altair 8800 / Фото Intel

По цене в 439 долларов, Altair 8800 был значительно дешевле коммерческих компьютеров той эпохи, которые могли стоить до 30 000 долларов. Однако Altair 8800 был далек от удобства для пользователя – у него не было клавиатуры и монитора, и пользователи должны были собирать его самостоятельно.

Тем не менее, он заложил основу для современных персональных компьютеров, которые сейчас являются более быстрыми и доступными, чем когда-либо. Для сравнения, Intel 8080 имел максимальную тактовую частоту 2 МГц, тогда как современные процессоры Intel Core Ultra достигают скорости 5,7 ГГц (5700 МГц).

Наследие 8080 распространяется и на кассовые аппараты. Ранние электронные кассовые аппараты, такие как Hugin Model 150 от шведского производителя Hugin, были одними из первых, использовавших чип 8080. Эти ранние устройства имели ограниченную функциональность, но 8080 сделал возможным более сложные функции, такие как цифровые дисплеи и обработка кредитных карточек.



Hugin Model 150 / Фото Intel

Сегодня процессоры Intel Core i3 работают на многих кассовых аппаратах самообслуживания и POS-терминалах, используемых в современной розничной торговле.



От Intel 8080 до Core Ultra 200S / Фото Intel

Влияние на индустрию видеоигр

Еще одной вехой для 8080 стало его использование в аркадных играх. На этом процессоре работала игра Midway Games Gun Fight (также известная как Western Gun), первая коммерческая аркадная игра, в которой вместо дискретных логических схем использовался микропроцессор.



Аркадный автомат Gun Fight / Фото Intel

Игра, изображавшая дуэль между двумя ковбоями, имела большой успех, и в период с 1975 по 1976 год было продано тысячи аркадных автоматов.

На 8080 также была создана культовая игра Space Invaders в 1978 году, которая остается одним из ключевых моментов в истории видеоигр.

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Пятьдесят лет спустя влияние Intel 8080 не вызывает сомнений. От персональных компьютеров и кассовых аппаратов до видеоигр и подключенных устройств – наследие этого чипа живо в современных процессорах, которые стали экспоненциально быстрее и мощнее.