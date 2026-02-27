Не выбрасывайте старую флешку на 4 ГБ – она может защитить ваш ПК

Старая флешка на 4 ГБ сегодня кажется почти мусором. Раньше мы хранили на ней фото, видео или резервные копии, но сейчас почти все это лежит в облаке, а сама флешка пылится или валяется в ящике. Но именно такой накопитель может стать простым и эффективным инструментом защиты компьютера. И для этого не нужно покупать дорогостоящее программное обеспечение или специальное оборудование.

Многие убеждены, что кибербезопасность – это что-то сложное, дорогое и доступное только компаниям с собственными ИТ-отделами. На самом деле базовую защиту можно организовать буквально из того, что уже лежит в ящике, рассказывает 24 Канал.

Как сделать из старой флешки персональный ключ безопасности?

Флешки на 4 ГБ сегодня почти не используют для ежедневного обмена файлами: объем маловат, скорость часто низкая. Но именно поэтому они идеально подходят для отдельной, узкой задачи – стать физическим "ключом" для доступа к компьютеру.

Идея простакомпьютер разблокируется только тогда, когда к нему подключена конкретная USB-флешка. Вынули ее – система автоматически блокируется. Это можно использовать как дома, так и во время работы в офисе.

Для этого используют бесплатные программы вроде USB Raptor или Predator. Они работают в фоновом режиме и привязывают экран блокировки Windows к физическому присутствию накопителя.

Принцип действия здесь следующий: на ПК в роли "замка" выступает программное обеспечение, а "ключом" становится флешка. Вы подключаете флешку – ПК автоматически разблокируется; вынимаете ее – компьютер мгновенно блокируется.

Фактически накопитель становится аппаратным ключом, как реальный ключ от вашего дома. Флешку можно повесить на связи с ключами и использовать как персональный токен доступа. Например, в кафе или коворкинге: отошли за кофе – вытащили флешку, и система переходит в режим блокировки без дополнительных действий.

Как настроить USB Raptor?

Для создания "замка" подойдет одна из вышеупомянутых бесплатных утилит. Начнем с USB Raptor (поскольку это программа с открытым кодом). Она записывает на флешку небольшой зашифрованный файл и постоянно проверяет его наличие в системе.

Чтобы все настроить, необходимо следовать следующему алгоритму:

Загрузите USB Raptor с SourceForge. Распакуйте ZIP-архив и запустите файл USB Raptor.exe. Установите программу и согласитесь с условиями. В разделе Encryption введите сложный пароль (он понадобится, если флешка потеряется и придется разблокировать ПК вручную). Выберите подключенный USB-накопитель и нажмите Create k3y file – программа создаст секретный файл. Активируйте кнопку Enable USB Raptor.

После этого можно протестировать систему: вытащите флешку – экран должен сразу заблокироваться. Подключите ее обратно – компьютер разблокируется.

Важно! В разделе Advanced Configuration можно настроить дополнительные параметры, как то поведение блокировки, расширенные функции безопасности и синхронизацию сетевой блокировки.

Портативный набор безопасности без следов в системе

Впрочем старую флешку можно использовать не только как "ключ", а и как мобильный центр инструментов безопасности. Для этого подойдет бесплатная платформа PortableApps. Она создает на USB-накопителе собственное меню запуска программ – своеобразный "Пуск" на флешке (некий "ящик с инструментами", если вам придется работать не за вашим компьютером).

Здесь тоже все просто с настройкой:

Загрузите инсталлятор с PortableApps.com. Запустите его и согласитесь с условиями. Выберите New Install. Укажите Portable как тип установки. Выберите вашу флешку в качестве места установки. Нажмите Install.

После установки система предложит список бесплатных портативных программ. Для создания набора безопасности следует выбрать:

KeePass – менеджер паролей

BleachBit – очистка следов работы

ClamWin – портативный антивирус

После завершения установки на флешке появится файл Start.exe – это ваш личный центр управления безопасностью. Все программы работают без записи в реестр Windows и не оставляют следов на компьютере.

Как создать зашифрованное хранилище на флешке

Еще один вариант использования 4 ГБ флешки – создание скрытого зашифрованного контейнера для переноса ценных рабочих или личных файлов.

Для этого подойдет VeraCrypt Portable. Программа позволяет создать зашифрованный том, который выглядит как случайные данные, когда не смонтирован; отображается как обычный диск после ввода пароля.

И опять же с настройкой все просто, если придерживаться этой последовательности:

Установите VeraCrypt Portable. Запустите программу и нажмите Create Volume. Выберите Create a encrypted file container → Next. Выберите Standard VeraCrypt volume. Через Select File создайте файл на флешке и задайте название. Оставьте стандартный алгоритм AES. Если флешка на 4 ГБ – можно выделить 2 ГБ под хранилище, остальное оставить для других программ. Введите сложный пароль. Нажмите Format.

Для открытия контейнера нужно запустить VeraCrypt, выбрать файл и смонтировать его, введя пароль. После этого зашифрованный том появится как отдельный диск в системе.

Флешка на 4 ГБ уже не подходит для больших файлов, но ее объема вполне достаточно для различных функций безопасности типа аппаратной блокировки компьютера, портативного набора безопасности или зашифрованного хранилища данных.

Старый накопитель может превратиться в полезный физический ключ доступа, мобильный антивирус или персональный сейф для важных файлов. И все это – без затрат на дополнительное оборудование.