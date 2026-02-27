Багато хто переконаний, що кібербезпека – це щось складне, дороге й доступне лише компаніям із власними ІТ-відділами. Насправді базовий захист можна організувати буквально з того, що вже лежить у шухляді, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Припиніть зберігати паролі в Excel: 4 приховані небезпеки сервісу від Microsoft

Як зробити зі старої флешки персональний ключ безпеки?

Флешки на 4 ГБ сьогодні майже не використовують для щоденного обміну файлами: обсяг замалий, швидкість часто низька. Але саме через це вони ідеально підходять для окремої, вузької задачі – стати фізичним "ключем" для доступу до комп'ютера.

Ідея проста: комп'ютер розблоковується лише тоді, коли до нього підключена конкретна USB-флешка. Вийняли її – система автоматично блокується. Це можна використовувати як вдома, так і під час роботи в офісі.

Для цього використовують безплатні програми на кшталт USB Raptor або Predator. Вони працюють у фоновому режимі та прив'язують екран блокування Windows до фізичної присутності накопичувача.

Принцип дії тут наступний: на ПК у ролі "замка" виступає програмне забезпечення, а "ключем" стає флешка. Ви підключаєте флешку – ПК автоматично розблоковується; виймаєте її – комп'ютер миттєво блокується.

Фактично накопичувач стає апаратним ключем, як реальний ключ від вашого будинку. Флешку можна повісити на зв'язку з ключами й використовувати як персональний токен доступу. Наприклад, у кафе чи коворкінгу: відійшли за кавою – витягнули флешку, і система переходить у режим блокування без додаткових дій.

Як налаштувати USB Raptor?

Для створення "замка" підійде одна з вищезазначених безплатних утиліт. Розпочнемо з USB Raptor (оскільки це програма з відкритим кодом). Вона записує на флешку невеликий зашифрований файл і постійно перевіряє його наявність у системі.

Щоб все налаштувати, необхідно слідувати наступному алгоритму:

Завантажте USB Raptor із SourceForge. Розпакуйте ZIP-архів і запустіть файл USB Raptor.exe. Встановіть програму та погодьтеся з умовами. У розділі Encryption введіть складний пароль. (Він знадобиться, якщо флешка загубиться і доведеться розблоковувати ПК вручну). Оберіть підключений USB-накопичувач і натисніть Create k3y file – програма створить секретний файл. Активуйте кнопку Enable USB Raptor.

Після цього можна протестувати систему: витягніть флешку – екран має одразу заблокуватися. Під'єднайте її назад – комп'ютер розблокується.

Важливо! У розділі Advanced Configuration можна налаштувати додаткові параметри, як то поведінка блокування, розширені функції безпеки та синхронізацію мережевого блокування.

Портативний набір безпеки без слідів у системі

Втім стару флешку можна використати не лише як "ключ", а і як мобільний центр інструментів безпеки. Для цього підійде безплатна платформа PortableApps. Вона створює на USB-накопичувачі власне меню запуску програм – своєрідний "Пуск" на флешці (такий собі "ящик з інструментами", якщо вам доведеться працювати не за вашим комп'ютером).

Тут теж все просто з налаштуванням:

Завантажте інсталятор із PortableApps.com. Запустіть його та погодьтеся з умовами. Оберіть New Install. Вкажіть Portable як тип встановлення. Виберіть вашу флешку як місце інсталяції. Натисніть Install.

Після встановлення система запропонує список безплатних портативних програм. Для створення набору безпеки варто обрати:

KeePass – менеджер паролів

BleachBit – очищення слідів роботи

ClamWin – портативний антивірус

Після завершення встановлення на флешці з’явиться файл Start.exe – це ваш особистий центр керування безпекою. Усі програми працюють без запису в реєстр Windows і не залишають слідів на комп'ютері.

Як створити зашифроване сховище на флешці

Ще один варіант використання 4 ГБ флешки – створення прихованого зашифрованого контейнера для перенесення цінних робочих або особистих файлів.

Для цього підійде VeraCrypt Portable. Програма дозволяє створити зашифрований том, який виглядає як випадкові дані, коли не змонтований; відображається як звичайний диск після введення пароля.

І знову ж із налаштуванням все просто, якщо дотримуватися цієї послідовності:

Встановіть VeraCrypt Portable. Запустіть програму та натисніть Create Volume. Оберіть Create an encrypted file container → Next. Виберіть Standard VeraCrypt volume. Через Select File створіть файл на флешці та задайте назву. Залиште стандартний алгоритм AES. Якщо флешка на 4 ГБ – можна виділити 2 ГБ під сховище, решту залишити для інших програм. Введіть складний пароль. Натисніть Format.

Для відкриття контейнера потрібно запустити VeraCrypt, вибрати файл і змонтувати його, ввівши пароль. Після цього зашифрований том з'явиться як окремий диск у системі.

Флешка на 4 ГБ уже не підходить для великих файлів, але її обсягу цілком достатньо для різноманітних безпекових функцій типу апаратного блокування комп'ютера, портативного набору безпеки чи зашифрованого сховища даних.

Старий накопичувач може перетворитися на корисний фізичний ключ доступу, мобільний антивірус або персональний сейф для важливих файлів. І все це – без витрат на додаткове обладнання.