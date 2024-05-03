Вы можете использовать ваш Google Pixel как мощную веб-камеру: вот простой способ

В Android 14 появилась интересная возможность использовать устройство Google Pixel как веб-камеру. Это замечательная функция для тех, кто хочет использовать для отображения видеозвонков большой экран компьютера, но не имеет для этого отдельной камеры.

Сам процесс очень простой. С ним не должно возникать проблем, однако вам нужно удостовериться, что вы установили на свой смартфон Android 14, последнюю на сегодня стабильную версию операционной системы.

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Как сделать веб-камеру с Google Pixel

Подключите телефон Google Pixel к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C.

На вашем телефоне появится надпись "Зарядка этого устройства через USB", нажмите на него.

Теперь найдите опцию с надписью "Веб-камера" и коснитесь ее.

Подождите несколько секунд, пока не появится еще одно уведомление с надписью "Веб-камера", выберите его.

Теперь вам нужно только отрегулировать предварительный просмотр с помощью кнопки громкости. Вы также можете увеличить масштаб в соответствии с вашими предпочтениями.

Перейдите в ваше любимое приложение на рабочем столе, например, Zoom, Teams или Google Meet, и убедитесь, что при выборе настроек камеры по умолчанию вы можете выбрать ваш телефон Pixel как предпочтительное устройство.

Теперь разместите телефон в правильном положении и начинайте звонок.

Помните, что если у вас не Pixel, вы можете воспользоваться этой же функцией с помощью приложения Phone Link, поскольку последнее обновление приложения позволяет делать это на любом телефоне.

Это может быть действительно очень полезной функцией, ведь как встроенные, так и сторонние веб-камеры для компьютеров достаточно низкого качества. Хотя немногие люди озабочены качеством своей камеры, но если вы транслируете или принимаете действительно важные звонки и хотите быть уверенными, что о вас останется хорошее впечатление, вам понадобится хорошая веб-камера.