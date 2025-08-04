Китайские ученые и военные эксперты разрабатывают стратегии для противодействия американской спутниковой сети Starlink. Власти страны видят в проекте Илона Маска серьезную угрозу национальной безопасности из-за его тесных связей с оборонным сектором США и потенциала для использования в военных целях и шпионаже.

Как Китай планирует противодействовать Starlink?

Пекин обеспокоен тем, что огромная сеть спутников Starlink может быть интегрирована в военные системы США. Хотя Starlink официально не работает в Китае, его спутники могут покрывать территорию страны, что вызывает опасения относительно тотального наблюдения. Эти беспокойства усилились после того, как сеть сыграла ключевую роль в поддержке связи для украинских военных, пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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В ответ на это китайские исследователи уже опубликовали десятки научных работ, где предлагают различные методы для нейтрализации спутников Маска. Среди них есть как реалистичные, так и футуристические идеи:

Саботаж цепей поставок . Исследователи обнаружили уязвимости в цепи поставок Starlink, который насчитывает более 140 основных поставщиков, и указали на слабый контроль за кибербезопасностью.

. Исследователи обнаружили уязвимости в цепи поставок Starlink, который насчитывает более 140 основных поставщиков, и указали на слабый контроль за кибербезопасностью. Создание препятствий . Предлагается использовать специальные материалы для повреждения батарей спутников, солнечных панелей или двигателей.

. Предлагается использовать специальные материалы для повреждения батарей спутников, солнечных панелей или двигателей. Прямые атаки . Обсуждается возможность применения мощных лазеров, которые могут быть установлены на подводных лодках, для повреждения ключевых компонентов спутников.

. Обсуждается возможность применения мощных лазеров, которые могут быть установлены на подводных лодках, для повреждения ключевых компонентов спутников. Наблюдение и обман. Инженеры предлагают развернуть собственных флот спутников для отслеживания Starlink, а также использовать технологию дипфейков для создания ложных целей и запутывания сети.

Другие китайские ученые призвали Пекин использовать глобальные правила и дипломатию для сдерживания Маска.

Никто не любит Илона

Стоит отметить, что не только Китай выражает беспокойство. Некоторые традиционные союзники США также ставят под сомнение целесообразность передачи критически важной информации через коммуникационную инфраструктуру компании, которой руководит предприниматель с непредсказуемыми политическими взглядами, которые зависят от его настроения и личного отношения.

Параллельно Китай разрабатывает собственный аналог Starlink под названием Guowang, планируя развернуть группировку из 13 000 спутников.

Не сидит на месте и Европа. ЕС разрабатывает планы создания относительно малого созвездия из около 290 спутников, которые будут предоставлять безопасные коммуникационные услуги правительственным структурам, бизнесу и гражданам ЕС, чтобы устранить зависимость от США и Маска. Запуск системы запланирован на начало 2030-х годов. Но не только страны Союза могут присоединиться – Норвегия уже ведет переговоры с Европейской комиссией об участии в программе, а Исландия завершила обсуждение в июле этого года. Приглашают и Украину, которая пока официально не начала диалог об участии в проекте, и Великобританию.