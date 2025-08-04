Як Китай планує протидіяти Starlink?

Пекін стурбований тим, що величезна мережа супутників Starlink може бути інтегрована у військові системи США. Хоча Starlink офіційно не працює в Китаї, його супутники можуть покривати територію країни, що викликає побоювання щодо тотального спостереження. Ці занепокоєння посилилися після того, як мережа відіграла ключову роль у підтримці зв'язку для українських військових, пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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У відповідь на це китайські дослідники вже опублікували десятки наукових робіт, де пропонують різноманітні методи для нейтралізації супутників Маска. Серед них є як реалістичні, так і футуристичні ідеї:

Саботаж ланцюгів постачання . Дослідники виявили вразливості у ланцюгу постачання Starlink, який налічує понад 140 основних постачальників, і вказали на слабкий контроль за кібербезпекою.

. Дослідники виявили вразливості у ланцюгу постачання Starlink, який налічує понад 140 основних постачальників, і вказали на слабкий контроль за кібербезпекою. Створення перешкод . Пропонується використовувати спеціальні матеріали для пошкодження батарей супутників, сонячних панелей або двигунів.

. Пропонується використовувати спеціальні матеріали для пошкодження батарей супутників, сонячних панелей або двигунів. Прямі атаки . Обговорюється можливість застосування потужних лазерів, які можуть бути встановлені на підводних човнах, для пошкодження ключових компонентів супутників.

. Обговорюється можливість застосування потужних лазерів, які можуть бути встановлені на підводних човнах, для пошкодження ключових компонентів супутників. Спостереження та обман. Інженери пропонують розгорнути власних флот супутників для відстеження Starlink, а також використовувати технологію діпфейків для створення хибних цілей і заплутування мережі.

Інші китайські науковці закликали Пекін використовувати глобальні правила та дипломатію для стримування Маска.

Ніхто не любить Ілона

Варто зазначити, що не лише Китай висловлює занепокоєння. Деякі традиційні союзники США також ставлять під сумнів доцільність передачі критично важливої інформації через комунікаційну інфраструктуру компанії, якою керує підприємець з непередбачуваними політичними поглядами, які залежать від його настрою й особистого ставлення.

Паралельно Китай розробляє власний аналог Starlink під назвою Guowang, плануючи розгорнути угруповання з 13 000 супутників.

Не сидить на місці й Європа. ЄС розробляє плани створення відносно малого сузір'я з близько 290 супутників, які надаватимуть безпечні комунікаційні послуги урядовим структурам, бізнесу та громадянам ЄС, щоб усунути залежність від США та Маска. Запуск системи заплановано на початок 2030-х років. Але не лише країни Союзу можуть приєднатися – Норвегія вже веде переговори з Європейською комісією щодо участі в програмі, а Ісландія завершила обговорення в липні цього року. Запрошують і Україну, яка поки що офіційно не розпочала діалог про участь у проєкті, та Велику Британію.