Скоро мы увидим комету, которая в следующий раз прилетит только через 80 000 лет: как смотреть

В нашем небе вот-вот появится яркий объект, который по видимости сможет посоревноваться с Полярной звездой, если не будет разрушен Солнцем раньше. Это комета C/2023 A3, которую открыли ученые китайской обсерватории Цучиньшань в январе 2023 года, а через несколько недель подтвердили с помощью телескопа ATLAS в Южной Африке.

С тех пор ученые и астрономы-любители со всего мира наблюдают за ней в телескопы, но эти инструменты, вероятно, не понадобятся, когда она достигнет ближайшей точки к Земле 12 октября. Вполне возможно, что в этот день комета A3, как ее называют для краткости, станет самой яркой кометой года, – пишет Gizmodo.

Смотрите также Астероид размером с небоскреб приближается к Земле: когда ждать и есть ли угрозы

Как это будет

Существует несколько дат, которые стоит записать в календаре, если вы хотите увидеть комету:

27 сентября комета достигнет перигелия - точки на своей орбите, в которой она будет находиться ближе всего к Солнцу. Когда это произойдет, расстояние A3 до звезды будет составлять меньше половины расстояния между Землей и Солнцем. По данным производителя телескопов Celestron, в это время комета будет иметь звездную величину 3,4 и ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Через несколько недель она достигнет ближайшего расстояния уже к нашей планете и должна стать еще ярче, с возможной звездной величиной 1,9 (чем меньше число, тем больше светимость). По другим данным, предоставленным Британской астрономической ассоциацией, она будет составлять 2,8. Кто из них прав мы, судя по всему, узнаем лишь в момент появления кометы.

Как смотреть

Для сравнения, Полярная звезда обычно имеет звездную величину от 1,98 до 2,02, тогда как звездная величина Солнца составляет -26,74.

Чтобы получить наилучший опыт, стоит убежать подальше от светового загрязнения городов и найти отдаленное место. Дайте немного времени вашим глазам, чтобы адаптироваться к темноте.

Хороший бинокль или телескоп обеспечит оптимальный обзор, но чтобы получить наилучшее изображение невооруженным глазом, Celestron советует не смотреть прямо на A3. Вместо этого поверните голову примерно на 20 градусов от нее, что позволит самым чувствительным частям вашего глаза уловить свет, который отражается от A3.

Комета должна появиться в созвездии Девы. Программы для наблюдения за звездами, такие как Sky Guide, помогут вам найти созвездие и саму комету.

Смотрите также Новое небесное тело присоединится к нашей Луне, став еще одним спутником Земли

Печальные новости

Комета A3 демонстрирует необычное поведение, связанное с ее звездной величиной. Институт SETI следит за этим небесным объектом через свою инициативу Unistellar Network, объединяющую в одну исследовательскую сеть обычных людей, интересующихся наукой и космосом. Наблюдения астрономов-любителей показали, что комета A3 неожиданно потускнела в апреле и мае 2024 года, а затем снова стала ярче. Яркость кометы уменьшалась, несмотря на то, что она приближалась к Солнцу и наоборот должна была бы становиться ярче. По мнению SETI, это могло произойти из-за изменения угла наклона кометы относительно Солнца и Земли, что привело к тому, что меньше света звезды отражается от кометы.

Другим возможным объяснением уменьшения светимости является то, что она просто распадается и вообще может не пережить это сближение с Солнцем. Кометы в основном состоят из пыли и льда, а агрессивное излучение звезды заставляет их разрушаться, что создает длинный сияющий хвост обломков и газа, за который мы так любим кометы.

Если обстоятельства сложатся не лучшим для нас, наблюдателей, образом, то комета распадется и превратится в газ еще на подлете к Солнцу, даже не перейдя к сближению с Землей.

Комета C/2023 A3 не подойдет так близко к Земле еще около 80 000 лет, так что посмотрите на нее, пока есть возможность.