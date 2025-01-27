Теперь характер ChatGPT можно персонализировать, вот как это сделать

ChatGPT продолжает развиваться, а пользователи получают больше возможностей для гибкого взаимодействия с искусственным интеллектом. Теперь личностные черты чат-бота можно тонко настроить по своему вкусу, адаптируя его ответы в соответствии с собственными потребностями и предпочтениями.

Это открывает новые возможности для персонализированного общения с ИИ и многим такая возможность пригодится. Поэтому 24 Канал подробно рассказывает о том, как настроить характер вашего ChatGPT.

А тем временем Искусственный интеллект пытались заставить "почувствовать боль"

Что такое персонализированные черты ChatGPT?

Функция персонализации позволяет настраивать стиль общения ChatGPT, придавая ему определенные черты характера. Пользователь может указать, как чат-бот должен обращаться к нему, а также определить желаемые черты – например, чтобы он был дружественным, остроумным или поощряющим.

Кроме того, можно превратить ChatGPT на более неформального или критически настроенного собеседника.

Специалисты рекомендуют начинать с базовых характеристик, а впоследствии уточнять их, взаимодействуя с чат-ботом. Персонализация применяется только к новым чатам, поэтому для различных потребностей необходимо создавать отдельные диалоги.

Как настроить личностные черты ChatGPT

Процесс персонализации ChatGPT является простым и состоит из нескольких шагов:

Нажмите на изображение профиля и выберите пункт "Настройки ChatGPT". В соответствующих полях укажите, как ChatGPT должен обращаться к вам, и добавьте желаемые черты характера. С помощью чекбоксов можно выбрать рекомендуемые личностные черты для точной настройки. Включите опцию "Активировать для новых чатов "Активировать для новых чатов" и нажмите "Сохранить".

Три полезные черты для лучшего взаимодействия

На момент написания этой статьи функция персонализации доступна только в веб-версии. Однако OpenAI планирует в ближайшее время запустить эту возможность для мобильных приложений и macOS.

Новая функция персонализации позволяет контролировать тональность и глубину ответов ChatGPT. Среди самых полезных черт, которые могут улучшить взаимодействие, выделяют следующие:

Аналитический и детализированный подход. Если нужны структурированные и обоснованные ответы, стоит установить ChatGPT черты "аналитический" и "детализированный". Например, на вопрос о ведении домашнего бюджета чат-бот предоставит пошаговые рекомендации по распределению расходов и использования специальных приложений.

Прямолинейность и критичность. Для получения четких и бескомпромиссных ответов стоит настроить черты "прямолинейный" и "критический". Это пригодится для обсуждения спорных тем или принятия важных решений.

Ориентация на будущее. Если необходима поддержка в планировании или мотивации, полезными будут черты "дальновидный" и "поддерживающий". Чат-бот с такой настройкой поможет побороть прокрастинацию или подготовить пошаговый план развития.

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Функция персонализации ChatGPT открывает широкие возможности для выполнения различных задач. Кроме того, это может улучшить ваш личный пользовательский опыт. OpenAI продолжает совершенствовать эту опцию, поэтому в будущем следует ожидать больше тонких настроек характера для вашего чат-бота.