Как обезопасить автомобиль от перегрева: уход за салоном, аккумулятором и шинами в жару

Летние месяцы приносят не только долгожданное тепло, но и аномально высокие температуры, которые могут негативно сказаться на состоянии автомобиля. Длительное воздействие жары и солнечных лучей является испытанием для его систем и компонентов. Сохранение транспортного средства в исправном состоянии требует понимания влияния экстремальных температур на различные его части.

В жаркое время года важно уделять внимание ряду систем автомобиля. Высокие температуры могут вызвать их повреждение или по крайней мере снизить эффективность, пишет 24 Канал.

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Контроль жидкостей и системы охлаждения

Высокие температуры ускоряют испарение жидкостей, что может привести к перегреву двигателя и другим проблемам. Необходимо регулярно проверять уровень моторного масла, охлаждающей жидкости (антифриза), жидкости для омывания стекол и тормозной жидкости. Недостаточное количество масла может привести к серьезным повреждениям двигателя. Антифриз поддерживает оптимальную температуру двигателя, и его нормальный уровень является критическим во избежание перегрева.

Также следует очищать радиатор от грязи и пыли для обеспечения его эффективной работы. Пыль затрудняет отвод тепла, тем самым способствуя большему нагреву.

Проверка состояния аккумулятора

Жара негативно влияет на аккумуляторные батареи, снижая их эффективность, сокращая срок службы и даже приводя к полному выходу из строя. Важно убедиться, что аккумулятор заряжен и работает исправно. Необходимо очищать клеммы аккумулятора от коррозии и проверять их надежное закрепление. Для предотвращения перегрева аккумуляторной батареи ее следует защищать от прямого солнечного света.

В отдельном материале мы рассказали, как жара влияет на запас хода вашего электромобиля и что вы можете сделать, чтобы уменьшить вред.

Давление в шинах

Повышенная температура воздуха и горячий асфальт приводят к увеличению давления в шинах. Это может вызвать их износ, снижение сцепления с дорогой и даже прокол.

Регулярно проверяйте давление в шинах и поддерживайте его на рекомендованном уровне, не забывая о запасном колесе. Важно использовать качественную резину. Недостаточное давление также может привести к преждевременному износу протектора и перерасходу топлива.

Правильная балансировка колес помогает избежать дополнительной нагрузки и критического перегрева шин.

Во время летних поездок избегайте перегрузки автомобиля, поскольку это увеличивает нагрузку на резину. На раскаленном асфальте необходимо снижать скорость, особенно на поворотах, и соблюдать дистанцию, во избежание экстренного торможения.

Летние шины рекомендуется хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, в вертикальном или подвешенном положении.



Температура может быть губительной для шин автомобиля / Фото Freepik

Защита салона и кузова

Аномальная жара может повредить внутренние материалы салона, такие как пластик и кожа, вызывая их выцветание, деформацию или растрескивание. Кожаные отделки также могут терять мягкость и эластичность, а тканевые элементы загрязняться. Пластиковые элементы и резиновые уплотнители могут деформироваться, трескаться или выгорать, теряя эластичность. Долговременное воздействие ультрафиолетовых лучей может вызвать выцветание краски кузова, появление потертостей и царапин.

Используйте защитные шторы или солнцезащитные экраны на лобовом стекле, чтобы уменьшить воздействие солнечных лучей.

Используйте автомобильный чехол (накидку на кузов). Она защищает не только салон, но и лакокрасочное покрытие авто от перегрева и ультрафиолета. Особенно полезен для длительной парковки на открытом солнце.

Паркуйте автомобиль в тени или в гараже, когда это возможно.

Регулярный уход и использование защитных средств (например, силиконовых смазок для резиновых уплотнителей) помогут продлить срок службы.

Регулярно мойте автомобиль, чтобы избежать повреждений лакокрасочного покрытия, и используйте защитные восковые покрытия для сохранения блеска и защиты от УФ-излучения.

Солнцезащитные шторки на задние окна дополнительно защищают пассажиров и детские кресла от прямых солнечных лучей.

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Очистка и обслуживание кондиционера

Кондиционер является жизненно важным элементом комфорта в летнюю жару. Регулярно очищайте фильтры кондиционера и проверяйте его работу. Недостаточно эффективный кондиционер может привести к перегреву салона и дополнительной нагрузке на двигатель. Для гибридных авто рекомендуется умеренное использование кондиционера, а также применение режима рециркуляции воздуха для уменьшения энергопотребления.



Не забывайте о своевременном уходе за кондиционером / Фото Freepik

Полезные устройства для помощи в жару

Портативный мини-кондиционер или USB-вентилятор. Мини-кондиционеры и вентиляторы на USB – компактные устройства, которые можно использовать для быстрого охлаждения воздуха в салоне или для личного комфорта, если по каким-то причинам вам не подходит использование кондиционера. Они работают от павербанков или USB-разъемов.

Дополнительный вентилятор, который подключается к прикуривателю, помогает разгонять циркуляцию воздуха в салоне, особенно если штатный кондиционер работает недостаточно эффективно.

Термометр для салона. Позволяет контролировать температуру внутри авто, чтобы вовремя реагировать на перегрев и принимать меры для охлаждения.

Автомобильный холодильник или термобокс. Незаменим для хранения напитков и продуктов в дороге, особенно во время длительных поездок в жару.

Манометр для шин. В жару давление в шинах может повышаться, что опасно для безопасности движения. Регулярный контроль с помощью манометра позволяет избежать перегрева и разрыва шин.

Электроника и предметы в салоне

При экстремальных температурах проводка и электроника в автомобиле могут страдать от перегрева, что приводит к коротким замыканиям или даже пожару. Избегайте длительного пребывания автомобиля на солнце и обеспечивайте хорошую вентиляцию салона.

Опасно оставлять в автомобиле на открытом солнце (на передних сиденьях или панели приборов) девайсы, такие как смартфоны, навигаторы, элементы охранных систем, поскольку это может привести к их деформации, сокращению срока службы или возгорания. Аэрозольные баллончики также опасно оставлять, поскольку их перегрев может привести к взрыву.

Также не оставляйте бутылки с водой, поскольку при определенных обстоятельствах они могут сыграть роль фокусирующей линзы, которая направит свет на сиденье или обивку и подожжет их.

Особенности для гибридных автомобилей и электромобилей

Высокие температуры (выше 35 градусов) могут значительно снижать производительность батареи. Электрокары теряют 2-5% запаса хода при температуре до 32 градусов, но могут потерять 20-30% при температуре выше 35 градусов. Это сокращает запас хода на электротяге и увеличивает риск повреждения ячеек аккумулятора. Это также повышает нагрузку на систему охлаждения двигателя и кондиционер. Электронные компоненты могут перегреваться, вызывая сбои в работе систем.

Для таких машин важнее всего парковаться в тени, проверять систему охлаждения батареи и регулярно осматривать ее на СТО.

Заряжать автомобили лучше в прохладных условиях – например, утром или вечером. Плавный стиль вождения и использование экономичного режима (Eco Mode) помогают оптимизировать расход энергии.

Признаками перегрева батареи является сокращение запаса хода на электротяге и предупредительные индикаторы на панели приборов. Симптомы перегрева двигателя включают рост температурного индикатора и нестабильную работу.

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Предотвращение перегрева двигателя

Если датчики свидетельствуют о перегреве двигателя, необходимо немедленно остановиться и дать мотору остыть. В случае перегрева можно выключить кондиционер и наоборот включить обогреватель на полную мощность. Это поможет отвести тепло от двигателя, поскольку обогреватель использует его тепло для обогрева салона. Включая обогреватель, вы переносите часть тепла из двигателя в салон.

Однако это сделает сам салон теплее. При таких обстоятельствах его лучше покинуть автомобиль на некоторое время. Переждите в тени, пока двигатель остынет и снова включите кондиционер, чтобы охладить салон.

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