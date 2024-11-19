Количество мошеннических звонков в Украине сократилось на 80%

Команда Rakuten Viber поделилась данными о блокировке телефонных мошенников в Украине за январь-октябрь 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го, количество звонков от злоумышленников сократилось на 80%.

Стало лучше

Японская компания Rakuten владеет одним из самых популярных в мире мессенджеров, поэтому имеет возможность предоставлять такую статистику, собирая данные о блокировке звонков от спамеров, пишет 24 Канал.

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Вот немного этой новой статистики:

В 2024 году около 90 тысяч украинцев получили звонки от спамеров или мошенников на Viber . Это на 80% меньше, чем за первые 10 месяцев 2023 года.

. Это на 80% меньше, чем за первые 10 месяцев 2023 года. Общее количество пользователей, которые сообщали о спаме или мошенничестве в 2024 году, составило около 4 тысяч. Это в 16 раз меньше, чем в 2023 году — тогда с жалобами обратились более 59 тысяч украинцев.

Rakuten Viber заблокировал 2,5 тысячи спамеров и мошенников в 2024 году. С января по октябрь 2023 года это количество составило более 37 тысяч — это в 15 раз больше, чем в текущем году.

Существенное уменьшение количества мошенников стало следствием как общего процесса повышения осведомленности людей о мошеннических методах, так и внедрения функций идентификации абонентов. Понятно, почему именно Viber обнаружил падение статистики, ведь компания недавно внедрила такую опцию в свой мессенджер, который может подключаться к обычным телефонным звонкам, которые осуществляются не через интернет, и выявлять потенциальные мошеннические вызовы. Таким образом пользователь сразу видит предупреждение на экране.

Включить функцию можно пока только на Android: Параметры – Вызовы и сообщения – Идентификация абонентов.

Стоит отметить, что нечто похожее разрабатывает Google для операционной системы Android. Однако компания внедряет новую разработку очень медленно – сейчас она доступна в тестовом режиме на смартфонах Pixel. Будет ли это работать в Украине, вообще неясно.