Стало краще

Японська компанія Rakuten володіє одним із найпопулярніших у світі месенджерів, тож має змогу надавати таку статистику, збираючи дані про блокування дзвінків від спамерів, пише 24 Канал.

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Ось трохи цієї нової статистики:

У 2024 році близько 90 тисяч українців отримали дзвінки від спамерів або шахраїв на Viber . Це на 80% менше, ніж за перші 10 місяців 2023 року.

. Це на 80% менше, ніж за перші 10 місяців 2023 року. Загальна кількість користувачів, які повідомляли про спам або шахрайство у 2024 році, склала близько 4 тисяч. Це в 16 разів менше, ніж у 2023 році — тоді зі скаргами звернулись понад 59 тисяч українців.

Rakuten Viber заблокував 2,5 тисячі спамерів і шахраїв у 2024 році. З січня по жовтень 2023 року ця кількість склала понад 37 тисяч — це в 15 разів більше, ніж у поточному році.

Суттєве зменшення кількості шахраїв стало наслідком як загального процесу підвищення обізнаності людей про шахрайські методи, так і впровадження функцій ідентифікації абонентів. Зрозуміло, чому саме Viber виявив падіння статистики, адже компанія нещодавно впровадила таку опцію в свій месенджер, який може підключатися до звичайних телефонних дзвінків, які здійснюються не через інтернет, і виявляти потенційні шахрайські виклики. Таким чином користувач відразу бачить попередження на екрані.

Увімкнути функцію можна поки що лише на Android: Параметри – Виклики й повідомлення – Ідентифікація абонентів.

Варто зазначити, що щось схоже розробляє Google для операційної системи Android. Однак компанія впроваджує нову розробку дуже повільно – зараз вона доступна в тестовому режимі на смартфонах Pixel. Чи буде це працювати в Україні, взагалі неясно.