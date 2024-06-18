Как жара влияет на запас хода вашего электромобиля и что вы можете сделать, чтобы уменьшить вред

Летняя жара приближается, обещая побить или хотя бы догнать прошлогодние рекорды. Метеорологи пока не берутся прогнозировать, каких максимальных отметок достигнут термометры, но ясно, что следует ожидать не менее экстремальных значений. Учитывая это, есть смысл уже сейчас задуматься, как это влияет на наши электромобили и что можно сделать, чтобы смягчить влияние.

Как электрокары реагируют на жару

Аналитическая компания Recurrent недавно провела исследование, чтобы выяснить, как высокие температуры влияют на запас хода электромобиля. Она создала несколько отчетов о состоянии аккумуляторов более чем 7500 электромобилей после того, как они подвергались более высоким температурам, чем обычно.

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Короткий ответ заключается в том, что электромобили работают в основном хорошо, когда температура возрастает до относительно приемлемых для организма человека значений. Электромобили теряют лишь 2-5% запаса хода при температуре до 32 градусов по Цельсию. Современные электрокары имеют надежную систему терморегуляции, которая поддерживает батареи в прохладе и безопасности.

Однако машины могут терять 20-30% общего запаса хода в жаркую погоду, то есть при температуре выше 35 градусов. Это может стать настоящей проблемой, особенно для тех, кто путешествует на большие расстояния.

Когда жара становится проблемой для электромобилей

Жара негативно влияет на электромобили в двух ситуациях:

Аккумулятор электромобиля имеет очень низкий процент заряда . Для терморегуляции автомобиля нужна энергия, поэтому держите батарею заряженной, чтобы помочь автомобилю самостоятельно охлаждать батарею.

. Для терморегуляции автомобиля нужна энергия, поэтому держите батарею заряженной, чтобы помочь автомобилю самостоятельно охлаждать батарею. Длительная стоянка на жарком солнце. Понятно, что это будет значительно тяжелее для машины, чем припарковать ее в тени на открытом воздухе. Если вам приходится оставлять автомобиль на долгое время (особенно на дни или недели), идеальным вариантом будет поставить его на защищенное место для парковки, а не на стоянке без крыши. Если машина будет стоять под прямым солнечным светом, система будет тратить слишком много энергии на свое охлаждение и быстро разрядится.

Как кондиционер влияет на запас хода электромобиля

Использование кондиционера при обычных летних условиях не уменьшит ваш запас хода на заметную величину. Кондиционер имеет гораздо меньшее негативное влияние на запас хода электромобиля, чем обогреватель, который работает при низких температурах.

Но охлаждение салона все равно требует энергии, поэтому экстремальная жара может привести к потере запаса хода при определенных условиях. Исследование показало, что запас хода не начинает уменьшаться, пока столбик термометра не достигнет 30 градусов.

Лучший способ охладить электромобиль

По возможности охладите автомобиль заранее, пока он все еще подключен к сети, а затем поддерживайте желаемую температуру. Это связано с тем, что наиболее энергоемкой частью кондиционирования является начальное охлаждение. Может потребоваться 3-5 киловатт энергии, чтобы снизить температуру автомобиля с 35 до 21 градуса, но нужно лишь около 1 киловатта, чтобы поддерживать ее на уровне 21 градуса по Цельсию. Таким образом вы сможете поддерживать постоянную температуру после зарядки, расходуя минимум энергии батареи.