Не позволяйте Google следить за вами: отключите эти три функции для собственного спокойствия

Google знает о своих пользователях очень много – от истории поисковых запросов до каждого сделанного шага с включенной геолокацией. Хотя это помогает улучшать сервисы и предлагать релевантную рекламу, многие считают такой контроль слишком навязчивым. Существуют инструменты, позволяющие вернуть приватность и ограничить доступ компании к личной информации.

Как защитить персональные данные от постоянного мониторинга?

Сервисы Google построены на интенсивном сборе информации. Компания фиксирует ваши поисковые запросы, историю просмотров на YouTube и активность в многочисленных приложениях. Это делается для того, чтобы ускорить поиск и точнее отслеживать местонахождение, однако эти же данные становятся основой для таргетированной рекламы и рекомендованного контента. Многие пользователи даже не подозревают, насколько глубоко технологический гигант проникает в их частную жизнь, а сама корпорация часто рассчитывает на то, что люди просто не найдут времени на изучение настроек безопасности, пишет 24 Канал.

Удалите данные и запретите их сохранение

Первым шагом к цифровой свободе является очистка истории веб-поиска и активности в приложениях. Все действия в экосистеме Google фиксируются в специальном разделе активности. Пользователи имеют возможность немедленно прекратить отслеживание, выбрав опцию отключения, или же пойти дальше и удалить уже накопленную информацию с серверов компании.

Интересно, что систему можно настроить на автоматическую самоочистку. На выбор предлагаются интервалы в 3, 18 или 36 месяцев – любые данные, старые за этот срок, будут исчезать без дополнительного вмешательства.

Кроме общего отключения, можно управлять историей отдельных сервисов, таких как Карты, Новости или Play Market, удаляя конкретные события или целые временные промежутки.

Для изменения этих настроек:

На странице любого сервиса Google нажмите на свой аватар справа сверху.

Выберите "Управлять учетной записью Google".

Перейдите на вкладку "Данные и конфиденциальность".

Выберите меню "История приложений и веб-поиска".

Отключите отслеживание геолокации

Отдельного внимания заслуживает контроль за передвижениями, который сохраняется в так называемой "Хронологии". Это очень подробная карта, где зафиксированы все ваши визиты, маршруты и поездки. Уровень детализации впечатляет: в системе можно увидеть даже точный путь, которым вы ехали на автомобиле в конкретный день.

В последнее время Google изменил подход к хранению этих данных – теперь "Хронология" по умолчанию сохраняется непосредственно на устройстве пользователя, а не в облаке, и автоматически удаляется через 3 месяца. Однако стоит лично проверить, не активировано ли облачное резервное копирование в приложении Google Maps, поскольку это делает ваши передвижения доступными с любого другого устройства.

В настройках можно выключить интеграцию с Google Фото, чтобы ваши снимки не отображались на карте передвижений.

Для изменения этих настроек:

На странице любого сервиса Google нажмите на свой аватар справа сверху.

Выберите "Управлять учетной записью Google".

Перейдите на вкладку "Данные и конфиденциальность".

Выберите меню "Хронология".

Персонализированная реклама

Третьим важным аспектом является борьба с персонализированной рекламой. Google использует вашу активность в сети, историю YouTube и данные о местонахождении, чтобы показывать объявления, которые соответствуют вашим интересам.

Чтобы положить этому конец, необходимо зайти в "Мой центр рекламы" и полностью отключить эту функцию. Это не только удалит ваши предыдущие предпочтения, но и запретит Google использовать вашу текущую активность для маркетинговых целей.

Дополнительно стоит заглянуть в настройки рекламы от партнеров и запретить сторонним компаниям использовать ваши данные, собранные через сервисы Google.

Для изменения этих настроек: