Как подключить Apple Watch к новому iPhone

Если вы перешли на новый iPhone, но ваши Apple Watch все еще соединены со старым телефоном, есть несколько вариантов, как объединить устройства.

Далее мы предлагаем рассмотреть советы, которые подготовил 24 Канал. Они помогут создать пару между вашим Apple Watch и новым iPhone.

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Используйте автоматическую передачу Apple Watch

При настройке нового iPhone вы можете воспользоваться функцией автоматической передачи данных Apple Watch и не создавать пару с часами вручную.

Во время процесса настройки iPhone используйте последнюю резервную копию вашего iPhone из iCloud или функцию быстрого переноса со старого iPhone. После настройки наденьте Apple Watch и разблокируйте его. Когда вы откроете приложение Watch на вашем iPhone, она может спросить, хотите ли вы использовать ваш текущий Apple Watch.

Вы также можете увидеть всплывающее окно "Соединить Apple Watch с новым iPhone?" на вашем Apple Watch. Нажмите OK и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать автоматическую передачу. Однако, если вы не видите этой опции, вам придется настроить Apple Watch вручную, следуя приведенным ниже инструкциям.

Удаление и создание пары Apple Watch вручную

Первым шагом будет восстановление вашего нового iPhone из имеющейся резервной копии и его настройка. После этого вам нужно будет стереть свои часы.

Когда iPhone соединен с Apple Watch, вся информация с часов автоматически создается резервную копию и сохраняется на телефоне. Без резервной копии iPhone вам придется настраивать Apple Watch как новое устройство.

Чтобы стереть данные с Apple Watch, перейдите в Настройки > Общие > Сброс в watchOS. Затем выберите "Стереть все содержимое и настройки". Сбрасывая настройки мобильного Apple Watch, убедитесь, что вы выбрали сохранение тарифного плана у своего оператора.

После того, как вы стерли данные с Apple Watch, настало время инициировать процесс сопряжения. Прежде чем начать, убедитесь, что Apple Watch и iPhone подключены к сети Wi-Fi и имеют уровень заряда не менее 50 процентов.

Поднесите Apple Watch и iPhone близко друг к другу. На вашем iPhone появится диалоговое окно с надписью "Используйте iPhone для настройки этих Apple Watch". Нажмите "Продолжить", чтобы продолжить.

На экране ваших Apple Watch появится уникальная анимация. Поднесите iPhone к часам и совместите экран видоискателя с анимацией. Далее нужно выбрать, или восстановить часы с помощью предыдущей резервной копии, или настроить его как новое устройство.

Иногда автоматический процесс сопряжения может не сработать. В таких случаях вам нужно вручную создать пару между iPhone и Apple Watch, нажав на иконку "i" в углу экрана Apple Watch. Затем выберите язык и регион и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать процесс синхронизации.

Процесс синхронизации практически не отличается, если вы хотите подключить новый Apple Watch к имеющемуся iPhone.

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Убедитесь, что Apple Watch и iPhone находятся рядом. Когда процесс будет завершен, ваш Apple Watch легонько постучит вас по запястью и издаст звуковой сигнал. Вы можете нажать на цифровую коронку, чтобы начать пользоваться ими.

После успешного сопряжения Apple Watch с новым iPhone вы можете воспользоваться всеми замечательными функциями для здоровья и фитнеса в watchOS и установить больше приложений для Apple Watch из App Store.