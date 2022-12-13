Интернет без света: простой способ подключить роутер к павербанку

Специалисты "Укртелекома" опубликовали инструкцию по заживлению роутера от павербанка. Воспользоваться ею могут абоненты как оптической, так и медной сети – универсальный метод для всех. Подключение через powerbank не снижает скорость.

Мы уже писали о том, как подключить роутер к павербанку с помощью модуля повышения напряжения и на что обратить при этом внимание. Новый же способ схож, но более легкий.

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Как подключить

Чтобы пользоваться интернетом даже без света, прежде всего, нужно проверить, имеет ли ваш оператор резервное питание на интернет-узле, установленном в доме. Если устройство выключается вместе со светом, сигнал между ним и роутером просто не будет передаваться.

Проверьте параметры питания (напряжение и мощность) вашего роутера.

Напряжение указано на оборотной стороне устройства и может быть 9 В (вольт) или 12 вольт.

Мощность – это напряжение (В) умноженное на силу тока (А).

Убедитесь, что у вас есть внешняя батарея, которая сможет питать роутер. В частности, что мощности павербанка хватит на питание устройства. Мощность указывается буквами Вт или W.

Если ваше подключение к интернету построено таким образом, что используются два

последовательно включенных абонентских устройства, необходим павербанк с двумя USB-портами или два павербанка. В случае использования первого варианта, мощность батареи должна быть не меньше суммарной мощности роутеров.

Также для результата вам понадобится специальный кабель-преобразователь USB 5В/DC 9B (DC 5,5 миллиметра) или USB 5В/DC 12B (DC 5,5 миллиметра). Какой именно кабель покупать: 9 вольт или 12 – зависит от того, какое напряжение потребляет ваше абонентское устройство. Соответственно, для двух роутеров нужно два кабеля.

Как правило, все роутеры используют одинаковый DC-разъем – 5,5 миллиметра.



Так выглядит преобразователь USB 5В/DC 9B(12B) / Фото "Укртелеком"

А дальше все просто: отсоедините блок питания от вашего роутера и подключите к павербанку через приобретенный кабель-преобразователь. Через несколько минут роутер перезапустится и вы снова сможете пользоваться интернетом.

Плохой новостью является то, что такие кабели сегодня из-за высокого спроса могут стоить 500 и больше гривен.