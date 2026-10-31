Как получить максимальную отдачу от солнечных панелей на балконе осенью

Осенью и зимой эффективность балконных солнечных электростанций заметно снижается из-за низкого положения солнца и короткого светового дня. Однако правильный выбор угла наклона панелей и надлежащий уход помогут сохранить выработку электроэнергии.

Почему осенью и зимой снижается выработка солнечных панелей

Главной причиной снижения показателей является то, что солнце опускается ниже над горизонтом, световой день сокращается, а лучи падают под более плоским углом, пишет 24 Канал.

По данным Немецкой федеральной ассоциации солнечной энергетики, примерно 85 процентов годовой выработки солнечных систем приходится на период с марта по октябрь. С ноября по февраль панели генерируют лишь около 15 процентов общего объема. В августе балконные станции дают в среднем 12 процентов от годовой нормы, в октябре – от 7 до 8 процентов, в ноябре показатель падает до 4 процентов, а в декабре и январе составляет лишь по 3 процента.

Как угол наклона влияет на выработку электроэнергии

Чтобы улучшить работу оборудования в осенний период, владельцам стоит обратить внимание на расположение фотомодулей. В эти месяцы выгоднее более крутой угол наклона.

Расчеты солнечного калькулятора PVGIS показывают, что балконная электростанция мощностью 800 ватт в декабре при угле наклона 30 градусов генерирует около 20 киловатт-часов электроэнергии. Если же увеличить угол до 60 градусов, показатель возрастает почти до 25 киловатт-часов. В целом за период с октября по январь более крутой наклон дает дополнительно почти 20 киловатт-часов электроэнергии. Полностью компенсировать сезонные потери это не позволяет, ведь конечный результат зависит от расположения и количества солнечных дней.

Защита от грязи, тени и непогоды

Помимо положения солнца, на эффективность влияют длинные тени от деревьев, соседних домов или верхних балконов. Хотя современные технологии уменьшают потери, они не могут полностью нейтрализовать тень.

Также выработку снижают опавшие листья, грязь и птичий помет. Эксперты советуют регулярно осматривать панели и очищать их мягкой тканью с использованием воды с низким содержанием извести.

Особое внимание осенью следует уделить надежности креплений из-за сильного ветра и осенних ливней. Если в системе используется аккумуляторный накопитель, его следует размещать в сухом помещении, защищенном от морозов, поскольку низкая температура снижает полезную емкость батареи.